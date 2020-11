Ariana Grande DOMINARÁ las listas de singles del Reino Unido

El nuevo sencillo de la estrella del pop estadounidense, "Positions", se ubicó en el n.°1 en la lista oficial de singles del Reino Unido la semana pasada, su séptima canción en debutar en la primera posición y te tenemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Basado en 48 horas de ventas y actividad de transmisión, "Positions" está en camino por segunda semana en el No.1, mientras que dos pistas más de su álbum del mismo nombre están listas para impactar en el Top 10.

Ariana Grande está triunfando con su nuevo disco

En el n.° 5, "34 + 35" de Ariana Grande es el nuevo debut más alto en la lista de First Look, mientras que "Motive", su colaboración con Doja Cat, es nueva en el n.°10.

Si "34 + 35" y "Motive" mantienen su impulso, Grande elevará su conteo de todos los tiempos de los 10 mejores del Reino Unido a 20.

Halloween difunde un ambiente espeluznante en las listas de éxitos, cuando "Monster Mash" de Bobby "Boris" Pickett vuelve a entrar en el n. ° 14, y el tema de los Cazafantasmas de Ray Parker Jr. se avecina justo fuera del Top 20.

Tras una presentación de estreno en A Late Show de Stephen Colbert y el lanzamiento de su tercer álbum, Love Goes, "Diamonds" de Sam Smith brilla en la encuesta de First Look. Subió 17-15, un nuevo pico.

La lista oficial de solteros del Reino Unido se publica el viernes por la noche, hora local.