Ariadne Díaz revela el verdadero motivo de su salida de Malverde

La serie ‘Malverde: El Santo Patrón’ de Telemundo protagonizó una fuerte polémica al darse a conocer que Fernando Colunga, quien iba a ser el protagonista, renunció al proyecto. Semanas más tarde se reveló que Ariadne Díaz anunciaba su salida, pero ella decidió aclarar los rumores a través de una transmisión en vivo desde Instagram.

Ariadne Díaz confesó que en un principio estaba muy emocionada de participar en dicho proyectó, pero negó que su salida de la nueva serie de Telemundo se deba a la renuncia de Fernando Colunga, tal y como aseguran algunos rumores que circulan en redes sociales.

“Mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Entonces, cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, pues decidí también bajarme del barco”, explicó la actriz jalisciense en Instagram.

Ariadne Díaz aseguró que desde que comenzó a trabajar en el mundo de las telenovelas, ella se prometió a nunca participar en un proyecto en el que no se sintiera cómoda con algún aspecto, tal y como ocurrió con la serie de Telemundo, pues no tenía la información completa y sentía que el destino del proyecto era realmente incierto.

Finalmente, la actriz señaló que le hubiera gustado formar parte de ‘Malverde: El Santo Patrón’: “Me hubiera encantado estar… Entrar a un proyecto con los ojos cerrados de no saber quién va a ser tu compañero, sobre todo que no es tu compañero, que es el protagonista de un proyecto tan grande… y que todo el peso del proyecto recae sobre él”.

¿Quién será el protagonista de Malverde?

Telemundo confirmó que Pedro Fernández sustituirá a Fernando Colunga en la serie de 'Malverde: El Santo Patrón'.

Hace unas semanas se dio a conocer que Fernando Colunga dejaba la serie de Telemundo “por motivos personales”, noticia que causó gran decepción entre sus fanáticos, quienes deseaban verlo dar vida al bandido sinaloense Malverde y quien hoy en día es considerado por muchos como un santo.

Tras varias semanas de incertidumbre, Telemundo reveló que el nuevo protagonista de ‘Malverde: El Santo Patrón’ sería Pedro Fernández, pero todo parece indicar que la decisión de la televisora no fue del todo acertada, o al menos eso es lo que se dice en redes sociales.

¿Te agrada la idea de que Pedro Fernández sustituya a Fernando Colunga en Malverde? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en TikTok para mantenerte informado ¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!

Fotografias: Instagram