Ariadne Díaz llora al recibir anillo de Marcus Ornellas... ¡Se nos casan!

Luego de muchos años de noviazgo y un hijo, Ariadne Diaz y Marcus Ornellas se nos casan; así lo presumieron a través de la cuenta oficial de Instagram del guapo actor. En medio de las lágrimas, la actriz de telenovelas agradeció a su prometido y a su hijo Diego, la emotiva sorpresa.

El amor que existe entre ambos fue el motivo perfecto para dar el siguiente paso y así llevar a cabo un bello momento de estabilidad, pues aunque como la mayoría de las parejas, los altibajos han estado presente pero ellos saben manejar las situaciones para arreglarlas, por lo que muchas personas la califican como una de las pocas parejas perfectas.

Sin duda la pedida de mano, fue tal y como Marcus Ornellas lo ideó, pues hace algún tiempo comentó para la revista Caras que deseaba pedirle matrimonio a Ariadne Diaz, madre de su pequeño Diego; justo cuando este comenzara a dar sus primeros pasos, ya que para él sería uno de los mejores recuerdos.

Y sí, efectivamente fue Diego quien hizo entrega del anillo a su madre Ariadne Diaz, llevándose la mejor de las sorpresas, pues fue pasadito de la media noche; justo el día de su cumpleaños número 32.

And she said “yes”... Una publicación compartida por Marcus d'Ornellas (@marcusornellas) el 16 de Ago de 2018 a las 12:02 PDT

"Gracias amor por el mejor cumpleaños de mi vida!! De verdad me sorprendiste tantas veces en una sola noche y mira que eso no está fácil. Gracias por pensar en todos los detalles, por una fiesta sorpresa, por los mariachis, por hacer complice de esto a Diego que además fue quién me dio esta hermosísima sorpresa! Este anillo que simboliza nuestro compromiso, nuestro amor y nuestras ganas de pasar el resto de nuestras nuestras vidas acompañándonos! Gracias por pedírmelo así, en casa, con nuestros amigos. Nunca voy a olvidar tu cara de emoción y la de Diego tan tranquilo con el anillo en su manita, listo para dármelo!!! Te amo!!! Gracias, gracias, gracias por todo, especialmente por tu amor y tus ganas de hacerme feliz!! Happy birthday to me!! #32"... detalló Ariadne Diaz en su cuenta ofial de Instagram.

Enhorabuena Ariadne Diaz, ¡Feicidades!