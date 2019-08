Ariadne Díaz: “Me han bajado a Marcus 30 veces y le he sido infiel 80”

La guapa y talentosa Ariadne Díaz mencionó a los medios de comunicación que está muy tranquila con su prometido y no le da miedo que alguien se fije en él porque realmente está muy guapo.

Los medios de comunicación comenzaron con diversas especulaciones respecto a que Marcus podría incurrir a una infidelidad ahora que colaborará con Camila Sodi; compartiendo créditos en el nuevo remake de Rubí.

Todo comenzó cuando presentaron al elenco de la nueva versión de Rubí, misma que dio el ‘claquetazo’ hace exactamente un mes; ahí Marcus Ornellas tomará un nuevo rol, mismo que no se había visto antes, por lo que los rumores apuntaron a que posiblemente iba a darse un romance entre la protagonista y él.

Al respecto; Ariadne Díaz contestó:

“¿Mi amor, me estás poniendo el cuerno?, dime la verdad. Es parte de que somos artistas y si no dicen eso, dicen otras cosas y que, si me retiro, ya me he retirado 20 veces y me han bajado a Marcus 30 veces, yo le he puesto el cuerno 80, o sea, es parte de, ¿no? Pero es simpático, llega uno a la casa con cosas que platicar”, dijo en tono de humor.

Por otra parte, Ariadne se mostró tranquila y muy confiada del amor de su prometido Marcus, pues afirmó que no podría juzgar a Camila ya que no la conoce y al igual que ella, es una mujer.

“Como me voy a poner a juzgar a una persona, yo también anduve con muchas personas antes de encontrar a la indicada y me da mucho gusto yo creo que como mujeres tenemos que vivir lo que nos toca y si no es con uno, es con otro, y si la regamos, o sea, ¿por qué nos vamos a quedar ahí, no?”, afirmó con seguridad.

La pareja principal será Camila Sodi (Rubí), José Ron (Alejandro), Rodrigo Guirao (Héctor) y Kimberly Dos Ramos (Maribel); mismos que como se recuerda en la versión dónde Bárbara Mori daba vida al personaje, intercambian parejas. Sin embargo, los actores mencionaron que no se trata de ningún refrito ni nada parecido a la versión original.

