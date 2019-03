Ariadna Medina, orgullosa de “Las Constelaciones del Deseo”

Este proyecto, cuya gira abarcó 10 municipios con 13 funciones realizadas incluyendo las de la ciudad de Mérida plantea importante interrogantes: ¿Cómo se vive la diversidad sexual en comunidades no urbanas de la Península de Yucatán? ¿Cómo se conversa sobre el tema a partir de un performance interdisciplinario?

Precisamente la respuesta a todas ellas es la que se trata de proporcionar a través de este cortometraje, que contará durante su proyección con la presencia de los creadores del mismo: Ariadna Medina, Juan de Dios Rath y Víctor Rejón Cruz.

Participaron María José Pool, Josué Abraham, Víctor Rejón, Mario Galbán, Roberto Franco, Juan de Dios Rath, Ricardo Espadas y Ariadna Medina.

Ariadna Medina platicó con Grupo Editorial La Verdad y manifestó lo que ha significado para ella y el resto de los integrantes de Murmurante Teatro. “Fue una experiencia muy gratificante para el grupo el poder llegar a través de las escuela de bachilleres, con “Las Constelaciones del Deseo” que es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y ver que el arte sí cambia, que el arte sí mueve, que el arte despierta conciencias, que el arte también sirve como vehículo de información de una manera más divertida, más relajada, para llegar a jóvenes y tocar la temática como el VIH, el embarazo adolescente, de la violencia en las redes sociales, el noviazgo, temas importantes para ellos y de actualidad y o darles una simple charla acartonada donde ellos no se sientan como parte de lo que está sucediendo”.

Comentó que luego de llevar “Las Constelaciones del deseo” por ciudades del interior del país y de Sudamérica, generando espacios de reflexión sobre el respeto a la diversidad, Murmurante Producciones A.C., con el apoyo del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA 2017, llevó este acontecimiento performativo a los municipios de Mérida, Progreso, Kanasín, Valladolid, Homún, Ticul, Umán, Tixkocob, Muna y José Ma. Morelos en Quintana Roo.

Ariadna considera que el contacto con la gente, haber llegado a la comunidad de bachilleres, con todos los públicos realmente, fue un hallazgo para ellos. “Nos llena de orgullo constatar que nuestro proyecto no se quedó solamente en lo artístico, sino que sí tiene una incidencia social, que si te dejas algo, que no es solamente divertimento sino que sí tiene un impacto directo con tu público, entonces creo que para mí como creadora no solo de la pieza escénica sino como artista, el poder ver eso es algo que me gratifica, que me llena el espíritu y que me hace seguir reafirmando mi vocación y mi compromiso que tengo como artista.”

Concluyó puntualizando a las instituciones que se sumaron al proyecto, entre los que estuvieron el Colegio de Bachilleres de Yucatán, La Universidad Modelo, la Universidad de Valladolid y la Universidad Intercultural Maya de Q. Roo, entre otras.

Ricardo D. Pat