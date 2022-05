Ari Borovoy busca lanzarse como diputado; lo tunden en redes sociales

Cibernautas aseguran que el integrante de OV7 no está preparado para ocupar un cargo político.

Ari Borovoy sorprendió a más de uno al revelar que este 2022 buscará ganar un lugar en la Cámara de Diputados. El anuncio de su incursión en el mundo de la política mexicana, el cual fue dado a conocer a través de un video compartido en redes sociales, ha provocado que el cantante e integrante de OV7 se convierta en blanco de duras críticas.

El también empresario mencionó en un inspirador discurso que la contienda por la diputación es un gran e importante reto para su vida. Por tal motivo, le pide al público en general que lo apoye y confíe en él, tal y como ha ocurrido a lo largo de sus 33 años de carrera artística.

Es un honor para mí compartir esta noticia que me llena de ilusión y fuerza para luchar por y para los ciudadanos.



Gracias por el apoyo durante más de 33 años, lograremos una meta más juntos.

Ari Borovoy, contigo YO SÍ voy… ����#AriDiputado pic.twitter.com/Dvvui8v3qC — ARI BOROVOY (@ARIBOROVOY) May 11, 2022

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como mánager. Sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, aseguró el director de BoBo Producciones.

Cabe destacar que el cantante no mencionó el partido que respaldará su diputación ni el distrito por el que planea contender, pero es muy seguro que pertenezca a la Ciudad de México, de donde es originario. Eso sí, dejó en claro que buscará ganarse la confianza de los ciudadanos para representarlos y luchar por su bienestar.

Cibernautas auguran su fracaso

El cantante ha sido duramente criticado en redes sociales desde que se hizo público su deseo de incursionar en el mundo de la política mexicana.

La noticia no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes lanzaron duras críticas en su contra. Algunos de ellos cuestionaron su preparación académica en el ámbito político y otros recordaron los señalamientos de fraudes en los que se ha visto envuelto. Por último, hubo quien aseguró que perderá la contienda electoral, por lo que le pidió que no pierda el tiempo.

“No necesitamos artistuchos como servidores públicos, necesitamos gente preparada y tú estás muy lejos de lo que México requiere”, “Por favor, no le hagas esto a tu país, retírate”, “Hemos tenido malas experiencias con miembros de la farándula que se meten a la política” y “Jamás te daría mi voto, no serás mi diputado” son algunas críticas que se leen en Internet.

¿Qué hace Ari Borovoy?

El cantante es mayormente conocido por ser integrante de OV7, uno de los grupos pop más importantes de la década de los 90's en México.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Ari Borovoy es un actor y cantante mexicano, conocido principalmente por ser integrante del grupo OV7. También ha destacado por ser un gran empresario de la industria del entretenimiento mexicano y uno de sus próximos proyectos es la gira de conciertos ‘2000's Pop Tour’.

