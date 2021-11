Ari Borovoy arremete contra Edith Márquez

Fue en junio del año pasado que la relación laboral que existía entre Edith Márquez y la empresa de Ari Borovoy llegó a su fin, sin embargo la cantante confesó que no volvería a trabajar con él y ahora es el empresario quien arremete contra ella.

Desde que el contrato de trabajo entre Ari y Edith llegó a su fin, lo que realmente llamó la atención es que aseguró que su experiencia en la empresa de Ari Borovoy había sido tan mala que jamás volvería a trabajar con él.

Pese a sus declaraciones, Márquez se negó a dar detalles sobre lo que vivió al lado del exOV7 Ari Borovoy, profesionalmente hablando.

La prensa no perdía la oportunidad de cuestionar a la cantante al respecto, pero solo se limitaba a decir que ‘no podía hablar de eso’.

Edith Márquez vs Ari Borovoy

Edith Márquez asegura que no volvería a trabajar con Ari Borovoy

Por su parte, Ari se había mantenido en silencio al respecto de estas declaraciones; al menos hasta ahora que decidió responder.

Ari Borovoy, quien recientemente dejó claras sus intenciones de un acercamiento con OV7, pidió a la cantante no hablar a medias y decir lo que tenga que decir abiertamente.

En entrevista, el empresario y cantante se defendió de los ataques y aseguró que al menos por lo que a él respecta, la experiencia con Edith Márquez no fue mala:

“Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así”, dijo.

Ari Borovoy empresa

Ari Borovoy asegura que su empresa hizo grandes aportaciones a la carrera de Edith Márquez

Borovoy aseguró que no cree que esta situación sea una campaña para dañar su imagen y la de su empresa, aunque no es la primera cantante que habla mal.

Sin embargo, si le mando un mensaje a la cantante: “Puedes decir, aviéntalo; no puede decir, no lo digas; lo vas a subir a tus redes sociales, no lo bajes”, agregó.

Por último destacó que hizo grandes cosas por la carrera de Edith Márquez y que no hay ninguna demanda en su contra, además desmintió que, como se ha dicho, le deba dinero a la intérprete.

Y aunque Ari Borovoy arremete contra ella, hasta el momento Edith Márquez no se ha pronunciado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.