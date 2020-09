Argentina le pide a Alejandro Fantino “cerrar el pico” en su programa

Cansados del comportamiento del presentador argentino, Alejandro Fantino durante su programa, usuarios de las redes sociales en Argentina le pidieron al conductor “cerrar el pico” y dejar hablar a sus invitados, ya que nunca les permite expresarse como se debe.

Fantino es uno de los conductores más importantes de canal América. Todas las tardes por esta señal televisiva el público puede apreciar su magazine “Fantino a la Tarde”, donde junto con Luis Ventura, Marcela Tauro y Mauricio D’Alessandro en su panel, debaten respecto a diversos temas de actualidad, además de tener entrevistados de todos los ámbitos. Y, si bien tiene mucho público que lo sigue, hay otros que no se identifican con su trabajo.

Le piden a Fantino “cerrar el pico”

En las últimas horas, este presentador argentino recibió duras críticas por parte de la gente. Sobre todo en las redes sociales, donde los heaters están a la orden del día para opinar sobre todo. En esta ocasión, las lapidarias frases estaban relacionadas con su forma de conducir el ciclo.

No es la primera vez que los internautas resaltan este tema. Sobre todo cuestionan mucho el hecho de que interrumpa a sus invitados o no los deje terminar de hablar.

“No entiendo porque fantinofantino saca al aire gente si no la deja hablar. No sabe preguntar y cuando pregunta algo responde él. Insoportable”, “Fantino, ¿Te querés dejar de interrumpir?”, “FantinoALaTarde intenté ver el programa pero fantinofantino es insoportable. El programa genial, pero cambien de conductor”, “¡Fantino no deja terminar una oración!”, manifestaron gran parte de los internautas.

Exigen que Fantino deje hablar a sus invitados

Además de estas cuestiones, en las últimas horas, el conductor fue noticia en todos los portales a causa del gran descargo que hizo en uno de sus últimos programas debido a las restricciones al dólar. «No voy a hacerme el que no soy. Viajo, cambio el auto y tengo mi casa propia. Cosa que en la época donde yo vivía con mi papá y mi mamá eran gustos de clase media. El clase media alta era el médico del pueblo, el escribano, el que tenía dos o tres locales, el dueño del supermercado», comenzó diciendo el conductor.

“Cuando me levanto y veo la decisión de devaluar la moneda en un 30% es realmente un golpe a la clase media. Lo quiero charlar porque hay como una especie de odio, no lo sé, pero sí hay una cosa de tener enfrente a la clase media en los últimos gobiernos de pisarle la cabeza. Si le sacás unos mangos a los ricos van a patalear pero sigue la vida del rico. Nafta para el avión va a tener siempre. No estoy hablando de ellos, hablo de la clase media”, expresó.

Con inofrmación de El Intransigente