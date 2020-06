Aretha Franklin: Estrenan nueva versión de “Never Gonna Break My Faith”/Foto: Proceso

Una versión en solitario nunca antes escuchada de la fascinante y poderosa colaboración de Aretha Franklin con Mary J. Blige sobre la fe y la raza, "Never Gonna Break My Faith" de 2006, llegó el 19 de junio.

RCA Records, RCA Inspiration y Legacy Recordings de Sony lanzaron la canción este viernes, alineándose con la festividad Juneteenth, que celebra el día en 1865 en que todos los negros esclavizados se enteraron de que habían sido liberados de la esclavitud.

"Never Gonna Break My Faith" resuena hoy, con letras como: "Puedes mentirle a un niño con una cara sonriente/Dime que ese color no se trata de una raza".

"El mundo es muy diferente ahora. El cambio está en todas partes y, con suerte, cada uno de nosotros está haciendo lo mejor que puede para avanzar y hacer el cambio lo más positivo posible", dijo en un comunicado Clive Davis, director creativo de Sony Music y amigo y colaborador cercano de Franklin.

Docenas de artistas han lanzado nuevas canciones que detallan la experiencia negra en medio de las protestas mundiales provocadas por las recientes muertes de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros.

La poderosa música de Aretha Franklin

Algunos artistas han lanzado versiones de himnos de protesta o relanzaron canciones antiguas que resuenan con los tiempos, como "Never Gonna Break My Faith".

Las letras de la canción incluyen: "Mi Señor, ¿no los ayudarás a entender? Que cuando alguien le quita la vida a un hombre inocente/Bueno, realmente nunca han ganado, y todo lo que realmente han hecho/Es establecer el alma gratis, donde se supone que debe estar".

Al calificar la interpretación de Franklin de "escalofriante", Davis dijo que la letra y la relevancia de la canción "sacudirán cada fibra de su cuerpo". "Todos deberían escuchar este disco", dijo Davis. "Merece ser un himno".

"Never Gonna Break My Faith" ganó la mejor actuación gospel en la 50a entrega de los Premios Grammy en 2008, marcando la 18a y última victoria de los Grammy de Franklin. Ella murió en 2018 a los 76 años.

la fama de Aretha al ser reconocida con múltiples Grammys, no sólo fue algo importante para su carrera como cantante, sino también para lo que representaba: una mujer afroamericana que usaba su poderosa voz para enviar mensajes importantes con su música/Foto: GRAMMY

La canción apareció originalmente en la película "Bobby", sobre el asesinato en 1968 del senador estadounidense Robert F. Kennedy, y presenta voces de fondo del Coro de Niños de Harlem.

“Esta versión en solitario ha estado en mi computadora durante años, y cuando escuché que Clive estaba haciendo una película sobre la vida de Aretha, le envié esta versión. El mundo no ha escuchado su actuación completa y realmente necesitaba ser escuchada", dijo en un comunicado el cantante ganador del Grammy Bryan Adams, quien coescribió la canción. "Estoy tan contento de que sea lanzado, el mundo necesita esto ahora".