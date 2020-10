“Are You Afraid Of The Dark?” tendrá NUEVA temporada, estos son los actores

Nickelodeon ha anunciado al elenco de la temporada 2 de “Are You Afraid of the Dark?” (¿Le temes a la oscuridad?), su serie de antología reinventada a partir del éxito de culto de la década de 1990 que creó historias de terror desde el punto de vista de los niños.

Bryce Gheisar (The Astronauts, Wonder), Arjun Athalye, Beatrice Kitsos (Child's Play, iZombie), Malia Baker (The Baby-Sitters Club), Dominic Mariche (The Christmas Yule Blog, A Gift to Cherish) y Parker Queenan (Fiesta de Five, Andi Mack) se establecen como los nuevos niños de Midnight Society para la segunda entrega.

¿De qué trata la nueva temporada de la serie de Nickelodeon?

En la temporada 2, los niños cuentan una historia aterradora sobre una maldición que se ha lanzado sobre su pequeña ciudad costera, perseguida por un villano completamente nuevo llamado Shadowman. Producida por ACE Entertainment, “Are You Afraid of the Dark?” se estrena en 2021 en Nickelodeon.

La nueva temporada de la serie de Nickelodeon está por lanzarse

Gheisar interpreta a Luke; Athalye es Jai; Kitsos interpreta a Hanna, Baker interpreta a Gabby; Mariche interpreta a Seth y Queenan es Connor.

La primera temporada de la serie vio a un grupo diferente de niños de la Midnight Society entrar al Carnival of Doom para enfrentarse a su malvado maestro de ceremonias, el Sr. Tophat.

Cada una de las tres partes se clasificó como el programa más co-visto (entre adultos de 18 a 49 años que miran el programa acompañados de niños 6 a 11 años) en transmisión y televisión cada semana y fue la serie de acción en vivo número uno en TV por cable en todos los programas para niños, según Nickelodeon.

La nueva temporada de “Are You Afraid Of The Dark?” se transmitirá consecutivamente el viernes 30 de octubre a partir de las 7 p.m. ET / PT en Nickelodeon.

“Are You Afraid Of The Dark?” es producida por ACE Entertainment (To All The Boys I’ve Loved Before, The Perfect Date) con el fundador de ACE Matt Kaplan y Spencer Berman como productores ejecutivos y Paul Kim como coproductor. Jeff Wadlow (Fantasy Island, Truth or Dare) se desempeña como productor ejecutivo y director principal de la serie de terror.

La temporada está escrita por JT Billings (Beware That Girl, Charming), quien también se desempeña como coproductor ejecutivo y showrunner. “Are You Afraid Of The Dark?” es propiedad de DHX y fue creado por D.J. MacHale y Ned Kandel, quienes también son productores ejecutivos del proyecto.

