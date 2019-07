Are Rojas se baja el “CHON” y lo muestra todo ¡Súper hot! (FOTOS)

La famosa actriz Are Rojas es una de las instagramers que han sabido ganarse el cariño de un público masculino, gracias a sus atrevidas publicaciones en donde acostumbra posar en casi nada de ropa.

En muchas ocasiones Are Rojas ha declarado que su desnudez no ofende a nadie más que a los envidiosos y quienes no se atreven a ser libres con el cuerpo que poseen.

La primer polémica que causo la chica play boy fue cuando se desnudó frente a una gasolinera e hizo que muchos la criticaran por obscena y atrevida.

Pero eso no le ha bastado a Are Rojas para demostrar que ella vive su libertad a toda plenitud y por esa situación lucha por romper esos estigmas del pudor, como lo hizo al posar desnuda en una iglesia.

A pesar de lo que ha explicado, las imágenes de Are Rojas son catalogadas como un insulto por los internautas religiosos, que de inmediato denunciaron el contenido e intentaron destrozarla con comentarios ofensivos que la conejita Playboy prefirió ignorar.

En algunos comentarios se podía leer: "Yo también soy un pecador pero nunca ofenderia a Dios de esa manera", "Profanadora", "A Dios no lo ofende, pero a la Iglesia católica sí" y "Es una falta de respeto entrar a la casa de Dios así", fueron algunos de los comentarios.

Hay que destacar que para la joven educadora sexual, los juicios también se derivan de la envidia, pues muchos de los que la critican no se atreven a ser libres y deshacerse de las etiquetas sociales que los limitan.

Are Rojas es una atractiva play boy que tiene como ideología que el posar desnuda honra la creación, la belleza de los cuerpos y la diferencia de sexos, así que la desnudez debería normalizarse, así como el ejercicio pleno de una vida sexual.

