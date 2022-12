Ardiente pose de Lindsey Pelas la confunde con una sexy Barbie

Lindsey Pelas es una bella modelo que recientemente por medio de la sección de historias dejó colgada una fotografía que ella misma tomó con su celular, para la que llevó un atuendo de color rosa completamente encantador.

Se trata de un top de satín de color rosa pastel a juego con jeans en azul claro, prendas que ciñeron perfecto a las curvas espectaculares que tanto gustan de Lindsey Pelas, jugando de este modo con la imaginación de sus seguidores.

No queda duda de que manteniendo este look lleno de glamour y brillo, el maquillaje que estuvo usando logró hacer que su intensa mirada de color azul resulte casi hipnótica para la audiencia, no por nada es protagonista de los vídeos y fotografías exclusivas de la hermosa creadora de contenido.

El mejor ángulo de Lindsey Pelas

Entre otros detalles, una de las cosas que más gustan de la guapa modelo y actriz Lindsey Pelas son los conceptos innovadores que presenta para cada una de sus sesiones fotográficas, pues a lo largo de los 10 años de carrera que la respaldan, se ha reinventado cientos de ocasiones.

Es por eso que el sábado pasado, la hermosa modelo de 32 años estuvo disfrutando de una fiesta con temática de anuario escolar, en la cual logró lucirse con una serie de fotografías que emocionaron a toda su comunidad en Instagram.

En esa ocasión, Lindsey Pelas hizo sudar a sus más de 8.6 millones de seguidores con estremecedores ángulos de sus curvas, mostrando siempre una actitud confiada que logró captar la atención en tan solo una sesión de fotos.

Una de las piezas que más causaron impacto fue en la que decidió mostrar cuanto disfruta de la cámara y dar una amplia vista las curvas favoritas de sus fans, dejando que el primer plano sea por completo de ellas.

¿Quién es Lindsey Pelas?

Lindsey Pelas es una hermosa modelo estadounidense; mejor conocida por sus apariciones en la portada de las principales revistas de modelaje estadounidenses como Glamour, Playboy, GQy Máxima.

Además de su destreza en el modelaje, la bella modelo también es actriz; así como una sensación de redes sociales y emprendedor. Ella es la fundadora del popular podcast llamado Ojos arriba aquí, entre otros.

Nacida el 19 de mayo de 1991, Lindsey Pelas creció en Loranger, Louisiana, donde completó su educación básica. Poco después de su graduación, Pelas estudió en la Universidad Estatal de Louisiana, donde obtuvo una licenciatura en Historia.

Después de su educación universitaria, Lindsey se mudó a Los Ángeles, donde inició su carrera como modelo en 2015. A lo largo de su carrera como modelo, Lindsey Pelas ha aparecido en la portada de varias revistas importantes, en comerciales, videos musicales, películas y programas de televisión.

Cabe destacar que en particular, la modelo Lindsey Pelas se ha asociado con marcas populares como el Ultimate Fighting Championship (UFC), Cosmopolitan, Maxim y The Steve Harvey Show, Yeezy Season 6 de Kanye West y MTV's Wild N’Out.

