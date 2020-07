¡Ardiente! Karol G en BATA DE PELUCHE celebra el amor que le regalan

Karol G es una famosa reguetonera de 29 años que se ha catapultado como una de las mujeres más distinguidas de la música urbana y no es para menos, pues sus canciones se han hecho talentosas y su belleza siempre deslumbra.

Recientemente Karol G ha dejado a muchos de sus seguidores totalmente sorprendidos y no es para menos, pues en su cuenta de Instagram ha derrochado toda su sensualidad como nunca antes.

Resulta que la bella Karol G apareció en una instantánea, vestida simplemente con una bata de peluche que deja entre ver sus encantos y con la que envió un bello mensaje a sus más de 31 millones de seguidores:

“Hoy solo quería decirles lo agradecida que me siento por tenerlos a ustedes “.

Pero eso no fue todo, pues también continúo su agradecimiento: y por su apoyo incondicional en cada paso que doy. Hacen parte de cada uno de mis éxitos �� Hoy celebro y Agradezco que ese amor que me regalan me ha dado la motivación de todos estos días... Les mando un abrazo a todos porque sé que son tiempos difíciles pero no perdamos la esperanza de que vendrán tiempos mejores ��❤️ Los quiero mucho. KG.

Rápidamente sus fans comenzaron a manifestarse en su publicación colocando mensajes como estos: “Dios te bendiga hoy y siempre, gracias a ti por tu música, por enseñarnos a darle amor al mundo aunque todo este mal”, “Vendrán tiempo mejores Carito para todos!”, “Que feliz estoy por ti mi vida”, “Aquí estamos siempre! ... Para apoyarte en todo mi negra��! Love u so much, G❤, entre muchos otros.

El nuevo disco de Karol G

Karol G está a punto de lanzar su nuevo disco, Ay, Dios mío, del que compartió su experiencia de crear este álbum entre las dificultades que trajo la pandemia:

Siento que fue un tiempo de despertar, de despertar a muchas cosas, de despertar a muchas realidades. Me gusta mucho ver lo que está pasando, siento que a pesar de todas las cosas que han sucedido, hay una humanidad que está tratando de resurgir mucho más unida.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ay, Dios mío que rico! Karol G con MICROTOP luce sus encantos

Cabe mencionar también que Karol G ha dicho que percibe la pandemia como un tiempo de pensar en uno mismo, de darse cuenta de cómo pasan las cosas alrededor y que además trata de evolucionar como mujer y como persona… ¿Crees que Karol G es una mujer ejemplar?¿Te parece sensual la belleza de Karol G?