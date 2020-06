“¡Ardiente!”: Issa Vegas luce su retaguardia mojada en BIKINI

Issa Vegas, una modelo fitness y de crossfit, decidió publicar nuevas fotografías de su bien proporcionada figura en Instagram. Esto luciendo un sensual bikini que enseñó de más su retaguardia; lo que le otorgó miles de reacciones por parte de sus 6.4 millones de seguidores.

Issa Vegas luce su retaguardia

La chica crossfit no tardó en obtener más de 138 mil me gusta en su instantánea y mientras más se desliza su publicación de 3 fotos en traje de baño, más conoces de cerca la trabajada figura que luce a sus 24 años de edad. Para completar su look, la modelo llevó puestos unos grandes lentes de sol.

Más de mil 400 comentarios fueron los que se alcanzaron a ver en su publicación y en ellos se notó todo tipo de elogios hacia su indudable atractivo; algunos de ellos un poco subidos de tono. Issa Vegas posó desde varios ángulos, mientras presumió cómo se da un refrescante baño en la alberca.

“‘Qué perfecta Dios mio!’, ‘Que linda y bellísima’, ‘Mamasita’”

Mira la sensual publicación de Issa Vegas

Además de tener gran cantidad de emojis de flama en los comentarios, sus fans mencionaron que es talentosa para promocionar trajes de baño y en especial bikinis. Recordemos que ella es una modelo élite para varias marcas de productos deportivos, como las bebidas energéticas de “Bang Energy!”.

Sobre la vida de Issa Vegas

La popularidad de Issa Vegas está ligada a las sesiones de acondicionamiento físico que compartió en sus redes sociales. Desde su llegada a Instagram en el 2016, consiguió millones de seguidores durante cada año y al mismo tiempo se abrió puerta en programas mexicanos como Hoy de Televisa.

En esta televisora de San Ángel, vimos a la modelo de origen argentino compartis sus rutinas de ejercicios, intensos bailes de twerking o movimientos rápidos de retaguardia y posar junto a celebridades mexicanas como la ex chica del clima Yanet García; quien tiene más de 13.3 millones de fans en Instagram.