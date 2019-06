¡Ardiente! Charli XCX en diminutas prendas TRANSPARENTES da detalles de su próximo disco (FOTOS)

Charlotte Aitchison, conocida en el mundo de la música simplemente como Charli XCX, es una de las cantantes inglesas del momento y que llama tanto la atención por su extrovertida forma de ser.

En Instagram, esta sexy cantante que no tiene miedo de ser quien es, por ello ha estado dando avances y detalles de lo que será su próximo material, discográfico que hasta el momento no tiene nombre revelado.

En sus últimas fotos, la cantante y compositora posó en un sujetador transparente y un conjunto de bragas exquisitas, con los que deja poco a la imaginación y lo hizo solo para anunciar la exclusiva de su próximo disco en Instagram:

"Mi álbum es hermoso, suave, agresivo, emotivo y de club y tierno al mismo tiempo. Realmente puse todo de mí. Cada aspecto de mi personalidad: la verdad sobre las relaciones románticas, las relaciones laborales, los amigos. . Es honesto y crudo y no puedo esperar a que lo escuchen”

Los fans de la cantante están emocionados porque ya no aguantaban más la espera de lo que será su tercer álbum musical del que también ha anunciado constará de 15 canciones, con 14 extraordinarias colaboraciones.

Muchos aseguran que posiblemente Troye Sivan aparezca de nueva cuenta en este álbum, luego del éxitos de su colaboración con “1999”; además anunció su trabajo con King Princess y recientemente revelo "Blame It On Your Love" con Lizzo.

Cabe destacar que este álbum promete ser un “boom” en la música pop, ya qye también se rumora que otros artistas que posiblemente colaboren con la inglesa serán ALMA , Camila Cabello, Tove Lo , MØ y Kim Petras.