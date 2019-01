¡Ardida! Geraldine Bazán habla sobre el romance de su ex Gabriel Soto

Luego de que el actor y ex esposo de Geraldine Bazán, Gabriel Soto, por primera vez presumiera abiertamente su romance con la conductora Irina Baeva, fue inevitable que Geraldine no se pronunciara al respecto, pues este tema ha sido una constante en los últimos meses.

Aunque la actriz no ha querido dar gran detalle con respecto a las nimiedades que rondan al rededor de su hoy ex pareja, Geraldine si dio algunos vestigios de como fue que inicio su romance con el también actor.

“La verdad, no hay nada qué aclarar, no hay nada oscuro. Somos dos personas adultas que se están conociendo; a veces se piensa que es nuestro deber decir todo lo que hacemos en la vida, y pues no…”, aseveró la bella actriz.

Lo cierto es que a lo largo de los últimos meses, la situación sentimental de Geraldine Bazán ha llamado la atención de los medios, lo cual le ha dejado un gran aprendizaje.

Hoy, Geraldine Bazán está segura de las decisiones que ha tomado desde que ocurrió la separación del padre de sus hijas y dijo sentirse afortunada.

“Afortunadamente siempre he recibido apoyo en todos los aspectos y decisiones que he tomado. Creo que eso es debido a que por alguna razón hago las cosas como deben ser. No tengo nada qué aclarar ni justificarme, porque absolutamente todos los pasos que he dado en mi vida han sido sin lastimar a nadie más y en el momento que debieron darse…”, concluyó.