Arctic Monkeys estrenan videoclip de ‘Tranquility base hotel & casino’

Artic Monkeys estrenan video musical de ‘Tranquility base hotel & casino’

Por fin Arctic Monkeys lanzó su nuevo video musical de una de sus canciones que conforman el disco Tranquility Base Hotel & Casino, su último material de estudio salido en 2018 que dividió, en su totalidad, a los fanáticos de la banda por el nuevo sonido que la agrupación adoptó.

Por lo qe Alex Turner y compañía nos estaban preparando para lanzar el video oficial de la canción “Tranquility Base Hotel & Casino”, el cual está protagonizado por Turner y una serie de imágenes en las que se pasea por un hotel del estilo de Las Vegas, así como una carretera desértica que atraviesa en una motoneta:

“Good afternoon, Tranquility Base Hotel and Casino. Mark speaking. Please, tell me, how may I direct your call?”.

Este nuevo video está dirigido Aaron Brown y Ben Chappell y es el segundo de la banda desde la salida de este disco a mediados de mayo. El primero fueron los visuales de “Four Out Of Five” con una estética muy similar a la del nuevo video y en la que Turner también funcionó como protagonista junto a los miembros de la banda. El anuncio de la salida de este nuevo video lo hizo la banda a través de su cuenta de Twitter y todas las redes sociales como Instagram y Facebook.

Échale un vistazo al nuevo video de l

os Arctic Monkeys:

Tranquility Base Hotel & Casino le hace segunda al disco AM salido en 2013, el cual hizo de los Arctic Monkeys un éxito comercial que llevó a nuevas audiencias y nuevas generaciones. Sin embargo, la salida también se este nuevo material de estudio, como mencionamos, dividió las opiniones de los fanáticos, pues se aleja totalmente de lo que nos tenían acostumbrados con un sonido que representa y le hace total justicia al título del disco.

Las guitarras dejan de ser las protagonistas para darle un mayor espacio al piano y una tonalidad mucho más “suave”… y esto es precisamente lo que se refleja en el video de esta canción.