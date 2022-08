Arctic Monkeys arrasan con “There’d better be a mirrorball” de su nuevo álbum

Los Arctic Monkeys no estaban tan activos como estas últimas semanas, pues apenas unos días han pasado desde que compartieron los detalles de su próximo álbum de estudio y hoy regresan un breve avance que ha emocionado a muchos.

Titulado The car, el nuevo disco de Alex Turner y compañía se estrenará el 21 de octubre de 2022. Si bien no falta mucho para que esto suceda, para calmar nuestras ansias, hace unos momentos la agrupación originaria de Sheffield liberó en plataformas de streaming el primer sencillo de este material: “There’d better be a mirrorball”.

La canción encuentra a Arctic Monkeys ofreciendo un sonido evolucionado y mejorado de lo que fue su álbum anterior, Tranquility base hotel & casino. “There’d better be a mirrorball” es una balada pop que parece salida de la década de los 60’s, donde una melodía jazzy crea un escenario cinematográfico protagonizado por la romántica voz de Alex.

El primer sencillo de los nuevo de Arctic Monkeys

Aunque “There’d better be a mirrorball” es el primer avance “oficial” que Arctic Monkeys comparten de The car, hace algunas semanas durante su show en el Festival Zúrich Openair de Suecia interpretaron un tema llamado “I ain’t quite where I think I am”, que en comparación con este, tiene ritmos más funky y enérgicos.

¿Cuándo se estrena “The Car”?

The new album from Arctic Monkeys, ‘The Car’ is out 21st October. Pre-order now https://t.co/QWACEVpsAr pic.twitter.com/rImMFpEL0b — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) August 24, 2022

Después de varios rumores sobre la nueva música de la agrupación liderada por Alex Turner, la cuenta oficial de Twitter de la banda confirmó qué día se estrenará este séptimo álbum.

La fecha en la que se estrenará la nueva producción musical de la banda Arctic Monkeys fue dada a conocer junto a la que podría ser la portada de este disco y el día elegido será el próximo 21 de octubre de este año, más pronto de lo que pensamos.

