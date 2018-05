Arctic Monkeys cautiva a sus fans con su nuevo álbum 'Tranquility Base Hotel & Casino'

Arctic Monkeys, banda británica ha lanzado este viernes su nuevo disco 'Tranquility Base Hotel & Casino', el sexto álbum de su carrera y tras seis años de silencio.

Así que por fin podemos escuchar oficialmente la sexta producción discográfica de Alex Turner y compañía, muy influenciada por las décadas de los 50, 60 y 70, así como por el estilo lounge, el jazz y el blues, que seguramente sorprenderá a más de uno de sus fans.

En su último trabajo, Arctic Monkeys, grupo liderado por Alex Turner ha prescindido de la vena más rockera que ha caracterizado durante más de dos lustros a la agrupación, con un sonido que continúa su evolución a una gama más cuidada y tranquila, llegando casi a prescindir de las guitarras por el piano en algunos casos, algo que ha disgustado a una parte de su afición más purista.

A otros, la evolución ha sido recibida con agrado y lo han llegado a comparar con el estilo de David Bowie.

Arctic Monkeys, que actuará este verano en Barcelona y Madrid, en el Primavera Sound y en el Mad Cool respectivamente, grabó 'Tranquility Base Hotel & Casino' a caballo entre Los Ángeles, París y Londres, y ha sido producido por James Ford y el propio Alex Turner.

Además, en los últimos días gracias a entrevistas otorgadas por el frontman a revistas como Mojo, nos hemos enterado de que algunas de las canciones del disco tienen referencias a The Strokes y a Donald Trump, y que el integrante de Tame Impala, Cam Avery, es uno de los colaboradores.

Los temas que se incluyen en su nuevo álbum de la banda britanica Arctic Monkeys, son:

"Star Treatment", "One Point Perspective", "American Sports", "Tranquility Base Hotel & Casino", "Golden Trunks", "Four Out Of Five", "The World's First Ever Monster Truck Front Flip", "Science Fiction", "She Looks Like Fun", "Batphone" y "The Ultracheese".

Considerada una de las bandas más importantes del rock alternativo británico de la última década, Arctic Monkeys inició su carrera en 2006 con 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not', 'Favourite Worst Nightmare' (2007), 'Humbug' (2009), 'Suck It and See' (2011) y 'AM' (2013).

En diez días arranca la gira a nivel mundial en Hollywood (Estados Unidos) y será un buen momento para comprobar el repertorio que manejan sobre el escenario en esta nueva etapa.

Esto fue lo que algunos fans dijeron del nuevo álbum de Arctic Monkeys:

Acabo de escuchar el álbum completo de #ArticMonkeys y en definitiva les han pasado los años... Pero no han pasado en vano! — Angelica Oviedo L (@AngelicOviedo) 11 de mayo de 2018