Arath de la Torre y Raúl Araiza involucrados en polémica de Germán Ortega

Una de las obras de teatro más exitosas en el país es la de El Tenorio Comico, presentada por German Ortega y Freddy Ortega, quienes invitan a otros actores a participar, y Olivia Collins ha protagonizado una polémica en la que también se involucraron Arath De La Torre y Raúl Araiza.

Y es que Olivia ha dado mucho de que hablar, luego de que supiera a Maribel Guardia, pero esta se negara a darle un beso a Germán Ortega, mismo que estaba incluido en la escena.

En ese sentido, De La Torre, quien recientemente recibió amenazas tras sus críticas a los voladores de Papantla, dijo que no le parece lo que hizo Olivia.

Arath de la Torre aseguró que el beso debe ir

Si bien no se han dicho las razones por las cuales Olivia Collins no quiso besar a German Ortega Arath de la torre lo calificó como una mala acción por parte de la actriz,

Y es que de hecho, en la obra no solo debe besar a Ortega, sino también a De la Torre, y al parecer no tuvo problema con ello.

“Yo lo digo, yo respeto mucho a Olivia, yo respeto mucho a los Mascabrothers, lo que pasó no me parece padre, pero se avisa, nada más se avisa, porque en el mero proceso de la obra, así era el final y no fue un buen final […] Tienes que hacerlo te guste o no, porque así va marcado”