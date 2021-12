Arath de la Torre tras muerte de familiar está de luto en pleno fin de año

Arath de la Torre es un famoso actor y conductor mexicano que recientemente anunció el fallecimiento de su padrastro, Armando Villanueva, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el conductor del programa matutino de Televisa, Hoy, abrió su corazón hacia sus seguidores y externó su sentir con respecto a la pérdida de su padrastro.

“Te fuiste en paz, papi; me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada”.

El famoso Arath de la Torre también agregó que su padrastro le dejó dos hermanos maravillosos y agregó: “Siempre luchaste por la familia. Vuela alto, papi, te voy a extrañar mucho”.

Muere padrastro de Arath de la Torre

En el mensaje el actor escribió acompañado de un par de fotografías, en la primera es un retrato de Armando Villanueva, mientras que la segunda se ve a un sacerdote detrás de una urna.

Como era de esperarse en la publicación se pueden leer algunos comentarios de apoyo de diversas figuras de la industria del espectáculo en México, como es el caso de su compañeras de programa: Shanik Berman y la popular Andrea Legarreta, así como de la cantante Mariana Seoane, Haydeé Navarra, el productor Memo del Bosque, Maribel Guardia, entre otros.

La noticia fue dada a conocer gracias a su media hermana Paty Villanueva, quien al igual que el protagonista de Los Simuladores, dedicó un mensaje de despedida hacia su padre.

“Vuela alto, daddy. Descansa en paz. Te amo y siempre estás en mi corazón. Gracias por ser tan bueno y acompañarme siempre”, redactó la joven por medio de redes sociales el pasado 28 de diciembre.

Tanto Paty como Arath, decidieron guardarse los detalles y no explicaron los motivos del fallecimiento de su progenitor.

El actor habló de su padrastro con Yordi Rosado

Hay que recordar que el pasado 6 de noviembre de 2020 durante una entrevista con el conductor Yordi Rosado, el reconocido actor Arath de la Torre recordó que cuando él y su padre se reencontraron, los recuerdos de los buenos momentos que vivieron se hicieron presentes y se dieron cuenta de que los lazos de amor que los unían nunca se habían roto.

El protagonista de Una familia con suerte reveló que, en la actualidad, no mantiene ningún tipo de relación con su hermano, el también actor Ulises de la Torre.

“No nos llevamos, somos un poco el agua y el aceite. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho, lo amo, es mi hermano y me duele mucho no tener una muy buena relación con él, pero tengo mucho tiempo de no saber de él”, se sinceró ante las cámara de Yordi Rosado.

Cabe destacar que el exitoso Arath de la Torre reconoció que los caminos con su hermano comenzaron a separarse cuando su hermano decidió adentrarse en la actuación.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!