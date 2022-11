Arath de la Torre pide a los usuarios que se detengan tras ataques en redes

Arath de la Torre se encuentra en medio de la controversia luego de que le respondió a un usuario, quien criticó al conductor, por lo que el presentador no se quedó callado ante las críticas y lanzó un mensaje en contra de los haters; el famoso ya está cansado de la agresividad de la gente.

El conductor de Televisa se convirtió en tema de conversación después de compartir un mensaje a un usuario, pues recordamos que el presentador dio de qué hablar cuando fue participante de “El retador”, tras una discusión que tuvo con otro de los invitados al programa.

Y es que, en las noticias de la farándula te dimos a conocer recientemente que el conductor causó todo un revuelo tras burlarse de Toñita, quien rompió en llanto tras su presentación de baile en "Las Estrellas Bailan en Hoy" edición "Campeón de campeones".

Arath de la Torre pide que detengan los ataques en redes

El conductor pide que no lo critiquen

El conductor comentó: “Por este tipo de gente cierro mis comentarios, nuevamente expongo como nos trata cierto sector. No hay manera de que yo me levante con comentarios que incitan al odio”. Escribió, por lo que pide que paren los ataques que no dejan nada bueno.

"Así somos tratados muchos compañeros". Dijo el presentador.

Por otro lado, de la Torre no ha realizado algún nuevo comentario en redes sociales, pues aquella captura de pantalla que compartió en Instagram para exhibir los ataques que recibe de algunos internautas, lo borró de su perfil social.

¿Qué pasó con Arath de la Torre en "El retador"?

El polémico pleito entre el famoso y Pierre David

En La Verdad Noticias te compartimos que Arath de la Torre fue criticado por su participación en "El retador", varios usuarios tacharon de fraude el programa, luego de que Pierre David, quien se caracterizó de Chuponcito, expuso su enojo contra la producción.

