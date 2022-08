Arath de la Torre humilla a participante de 'El Retador': "No te metas conmigo"

Arath de la Torre humilla a imitador de Chuponcito en vivo

De un tiempo a la fecha Arath de la Torre no ha sido santo de la devoción de los internautas y ahora menos después del bochornoso momento que le hizo pasar a un participante de 'El Retador'.

Y es que el "Campeón de imitación" habría recibido disculpas por parte del imitador de Chuponcito, sin embargo luego de aceptarlas lo humilló diciendóle "no te metas conmigo".

Además las duras críticas hacia Arath por su rol en "El Retador" habrían llegado hasta sus oídos, sin embargo hace caso omiso y pide no caer en provocaciones.

Arath de la Torre humilla a imitador de Chuponcito en vivo

Arath de la Torre humilla a imitador de Chuponcito en vivo

Vaya momento incómodo el que se vivió este domingo en "El Retador', esto luego de que Arath le respondiera a un participante que en redes lo habría tachado como fraude.

Todo comenzó cuando Pierre David se presentó en el escenario y le pidió disculpas a Arath:

“Nos llega la información diferente a como sale, entonces vengo a eso con todo cariño y humildad vengo a decirte que te admiro”, dijo Pierre.

“Nada más una cosa, cuando yo perdí te abracé, te felicité, puse en las redes que eres un chingón, un fregón que lo hiciste bien. Te disculpo, pero te pido de favor que no vuelvas a hacer eso, te lo doy como consejo: no escupas para arriba”, arremetió Arath de la Torre.

Seguido de ello, Arath lanzó el comentario que hoy está encendiendo las redes:

“Están aceptadas las disculpas, nada más te voy a pedir un favor: no te metas conmigo. No te metas conmigo. Si es que me respetas, admiras, no te metas conmigo, gracias”, respondió Artah visiblemente molesto.

Como era de esperarse los internautas se fueron contra el comediante, quien en repetidas ocasiones ha sido señalado por ser prepotente y engreído.

Te puede interesar: ¿Arath de la Torre está a punto del divorcio? Aseguran por supuesta infidelidad

¿Quién es el imitador de Chuponcito de 'El Retador'?

¿Quién es el imitador de Chuponcito de 'El Retador'?

El carismático imitador de Chuponcito es llevado al vida por el comediante Pierre David Sansores, quien es orignario de Mérida, Yucatán y ya ha participado en diversos proyectos de Televisa.

Su salto a la fama se dio cuando años atrás fue finalista del reality "Parodiando", donde sus imitaciones de Mario Domm, Armando Manzanero y Vicente Fernández se robaron la risa del público.

¿Quién es el imitador de Chuponcito de 'El Retador'?

Pierre David radica actualmente en su natal Mérida donde, entre otras cosas, ofrece su talento para fiestas y eventos imitando a grandes artistas de México y el mundo del espectáculo.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!