Arath de la Torre fue amenazado tras polémica con los voladores de Papantla

La Verdad Noticias te dio a conocer hace casi tres meses que Arath de la Torre era duramente criticado en redes sociales por haber hecho unos desatinados comentarios sobre los Voladores de Papantla. Ahora, es el actor y comediante quien rompe el silencio en entrevista para el programa Miembros Al Aire y aclara lo sucedido.

Visiblemente enojado, el también conductor aseguró que no tenía culpa alguna en esta polémica, pues el guión no había sido redactado por él y que tampoco consideraba que haya ofendido a alguien: “No tengo injerencia en esta situación, ni en los guiones ni en el contenido ni en nada y, además, yo no vi nada que pudiera ofender a nadie, de verdad”.

Además del actor, su esposa e hijos fueron víctimas de los ataques en redes sociales.

Asimismo, el actor, quien hace meses compró un celular de 25 mil pesos y resultó estafado, mencionó que no cree que el guion ofendiera a su cultura y que de haberlo sabido jamás lo hubiera dicho: “Quien en su put* sano juicio le va a tirar a su propia cultura, o sea, por Dios”.

Por otro lado, mencionó que el video fue sacado de contexto, lo cual ocasionó que sus palabras sean consideradas por muchos como una burla hacia los Voladores de Papantla. Ante dicha situación, él mencionó que le parece increíble que todavía no exista una legislación que penalice a aquellos que perjudican a otros en Internet.

Su familia, víctima de ataques

De igual modo, el conductor de Hoy mencionó que fue abrumador la forma en como lo atacaron en redes sociales, además de que su esposa e hijos también recibieron duras críticas. Incluso, señaló que ellos tuvieron que ir al psicólogo. Finalmente, considera que esta polémica fue la forma perfecta para que sus detractores desprestigien su carrera.

“Tratan de desequilibrarme, tratan de atentar en contra de una carrera, es triste, no es lo que tú quieres, no es lo que tú esperas, ¿no? Tampoco esperas que te cuelguen en el cuadro de honor… Estoy un poco resentido por eso, un poco triste y decepcionado porque sí lastimaron, sí hirieron, sí lo consiguieron”, finalizó Arath de la Torre.

¿Qué dijo Arath de la Torre de los Voladores de Papantla?

En junio pasado trascendió que Arath de la Torre se burló de los Voladores de Papantla a través de un comercial perteneciente a la empresa MoneyMan. La frase que indignó a los mexicanos fue “¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con MoneyMan? Que ambos te generan cero interés”.

Fotografías: Redes Sociales