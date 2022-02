Arath de la Torre explota en contra de la revista TVNotas

El actor Arath de la Torre se manifestó contra la publicación donde se expuso que había tratado de reconquistar a su exnovia de hace 15 años aún estando casado.

Aprovechó las cámaras del programa televisivo Hoy, del cual es conductor, para desmentir la reciente información dada a conocer por la revista de espectáculos.

Recientemente fueron relevados los supuestos motivos por los cuales Arath había decidido dejar su trabajo en el Tenorio Cómico, sin embargo, ante los comentarios, el actor aseguró que hará todo por defender a su familia.

Arath de la Torre denunciará por una publicación

Según TVNotas, Arath acosaba a Andrea Rodríquez, quien era la pareja de Julio Alegría, por lo que hubo una confrontación entre los artistas en los ensayos de 'El tenorio Cómico' razón por la que Arath tuvo que salir de la obra.

Poco había transcurrido desde que se difundió la información, cuando el conductor de Hoy aprovechó el programa para negar dicha noticia y aseverar que procedería legalmente contra la revista.

"Es algo delicado que sucedió en una publicación el día de hoy, me gustaría hacer esta aclaración, yo siempre he sido un hombre de trabajo, no de escándalos, y descalificó categóricamente la información que se maneja de mí en una publicación"

Posteriormente, el actor de la telenovela soñadoras remarcó que no se quedará con las manos cruzadas ante esta información.

¿Quién es la esposa de Arath de la Torre?

siguen tan enamorados como el primer día.

El actor mexicano, que interpretó a Pancho López en la exitosa telenovela de Univisión "Mi marido tiene más familia", se casó en el 2007 con la bella actriz, cantante y bailarina mexicana Susy Lu, con quien ha logrado formar una bella y sólida familia.

Egresada del Centro de Educación Artística de Televisa, Susy ha participado en varias telenovelas de éxito de la televisora mexicana, como Heridas de amor (2006), Piel de otoño (2005) y Las vías del amor (2002), entre otras.

Si bien hace años que no participa en un melodrama de Televisa, la actriz sigue desarrollando su carrera en el mundo de la actuación a través del teatro.

La actriz tiene cerca de 125 mil seguidores en Instagram, donde comparte fotos familiares junto a Arath y sus hijos. Orgulloso de la hermosa familia que ha logrado formar, Arath no duda en presumir con frecuencia lo más valioso de su mundo.

Tras más de 14 años de relación y tres hijos en común, el actor y Susy siguen tan enamorados como el primer día.

