Arath de la Torre en riesgo de morir por terrible enfermedad

Hace unos años, Arath de la Torre fue diagnosticado con apnea del sueño, padecimiento que le impide respirar por momentos mientras duerme.

Arath señaló que vivió muchos años con este padecimiento, sin imaginarse que no se trataba de un problema por estrés o insomnio, sino de algo mucho más grave y de no acatar las instrucciones de los médicos, podría causarle la muerte.

De la Torre, afirmó que fue su esposa la que detectó el padecimiento y cuando sus hijos lo vieron por primera vez se pusieron a llorar, ya que no sabían de lo que se trataba





"Mi esposa detectó que dejaba de respirar por periodos de tiempo largo y me despertaba e incluso pasé años sin poder descansar, por esa razón fui a una clínica del sueño en donde me detectaron la enfermedad apnea del sueño; es una enfermedad crónica que me obstruye literalmente la respiración cuando duermo y de no utilizar una máquina que me recetó el médico, puedo morir durmiendo", reveló en entrevista al diario Basta!

Además, Arath confesó que al principio estar conectado a la máquina causó a sus hijos temor e incertidumbre, incluso lloraron cuando lo vieron.

"Esa máquina la tengo que usar permanentemente cuando duermo, mis hijos cuando me vieron por primera vez se pusieron a llorar, pero ahora ya están acostumbrados a ver a su papá con una máquina y una máscara y la verdad que he logrado descansar de forma adecuada", dijo.

La apnea del sueño, es un padecimiento que afecta la respiración durante el sueño provocando largos lapsos de ronquidos, y en caso de no contar con el tratamiento adecuado puede ser mortal.

