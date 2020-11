Arath de la Torre confiesa que antes de ser famoso, fue albañil

Aunque actualmente es una celebridad muy conocida en México por sus personajes cómicos en producciones como La Parodia, El privilegio de mandar y Los simuladores, durante muchos años Arath de la Torre se ganó la vida ejerciendo oficios totalmente ajenos a los sets de grabación.

Cajero de McDonald's, albañil y mago fueron algunas de las profesiones que Arath de la Torre desempeñó cuando era joven, así lo reveló el actor durante una entrevista para el canal de Yordi Rosado en YouTube.

“Tenía mi cajón de magia. Entonces, cuando llegó a Cancún, empiezan los problemas económicos y dije ’Me voy a poner a trabajar’. Armé mi show de magia; era un niño mago que hacía fiestas infantiles y me contrataban’”, reveló el actor sobre su primer sueldo cuando aún era un infante.

Arath de la Torre ofreció una íntima entrevista a Yordi Rosado.

Arath de la Torre siempre quiso ser artista

Posteriormente y para seguir generando dinero, con el que se compraba “tenis” y ayudaba a su mamá, Arath de la Torre se empleó en una famosa cadena de comida rápida: “Mi primer trabajo fue en McDonald's. Nos reclutaron muy chavitos porque iban a abrir el primer McDonald's en Cancún, aparte el dueño era muy amigo de mi mamá”.

En este empleo, el actor reveló que vivió un fuerte episodio: "Yo normalmente estaba en caja, pero me empezó dar hueva estar ahí todo el tiempo, cobrando, y empecé a irme a secciones: un día en las papas fritas, otro día en la Big Mac. Entonces, después de haber recorrido todas las áreas, decidí irme a la de intendencia, echarle el trapo ahí en los pasillos”.

Antes de ser una reconocida estrella de la televisión mexicana, Arath de la Torre desempeñó otras profesiones.

“Justo ese día cae la banda Timbiriche. ¡Y yo quería ser artista! Fueron llegando todos y yo ahí trapeando. Ahí me acercaba, las veía y decía: ‘Qué bonitas, por qué no me tocó en la caja’. Ahora ya somos buenos amigos, los conozco, pero son cosas que pasan. Yo no soy hijo de actores, no tenía nada que ver con esto y me daba pena. Yo quería actuar con ellas porque veía Baila conmigo, creo que estaba en boga esa novela, y decía ‘¿Por qué me agarraron trapeando?’. No me acerqué, las vi de lejitos”, añadió el originario de Cancún..

Tras este trabajo, Arath de la Torre llegó al taller de serigrafía: “Aprendí a hacer tarjetas personajes, camisas. Pero desde lo que es el revelado, la impresión, desde formatear en una… ahora es otro sistema, pero yo aprendí a la antigüita, agarraba plantillas de tarjetas con letras y logotipos, y las íbamos creando”, contó.

“Truena el taller de diseño como a los 6 meses y el dueño me dice: ‘Compré otro local, pero necesito construir y sólo tengo un albañil, ¿Quieres trabajar? Te sigo pagando lo mismo, pero como albañil’. Y trabajé con un carnal de ayudante de albañil 2 meses”, agregó.

"Gente muy generosa porque yo salía de la escuela y no me daba tiempo de ir a comer en mi casa, y él lo sabía. Entonces llegaba a la construcción y ya tenía mis tortillitas calientitas con picadillo, a veces cochinita pibil con su salsita de habanero. La verdad es que he tratado de gozar la vida y lo que me toca", recordó Arath de la Torre con mucho cariño.

Fotografías: Instagram