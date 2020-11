Arath de la Torre compra un celular de 25 mil pesos y resulta ESTAFADO

Arath de la Torre, actor y comediante mexicano, se convirtió en tendencia de las redes sociales luego de que utilizara su cuenta de Instagram para denunciar que había sido estafado por una famosa tienda departamental del país, a quien le había comprado un teléfono celular con valor aproximado de 25 mil pesos.

Este suceso no fue del agrado de Arath de la Torre, quien no dudó en compartir una fotografía donde muestra el paquete que recibió en su hogar, el cual debía contener un iPhone 11 Pro, pero su sorpresa fue mayúscula cuando se dio cuenta que la caja solo contenía un par de bolsas de plástico.

“La primera vez que pido algo en El Palacio de Hierro por tienda en línea y me llega vacía la caja, y no saben el trámite. ¿En qué momento compramos problemas?”, escribió el actor en la publicación, misma que borró minutos después sin dar explicación alguna.

Arath de la Torre denunció en redes sociales que una tienda departamental lo estafó.

Arath de la Torre, enojado por su eliminación

Tal y como te contamos en La Verdad Noticias, el día de ayer que Arath de la Torre y “El Escorpión Dorado” fueron eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’, noticia que causó gran disgusto entre el público televidente debido a que Xolo y Cerbero, respectivos personajes de ambos famosos, eran considerados como los favoritos para ganar la competencia.

Pero todo parece indicar que el público televidente no fue el único que se enojó con la salida de ambos personajes del popular programa de Televisa, pues el actor y comediante, de 45 años, mencionó en su cuenta de Instagram lo frustrado que estaba al saber que ya no seguiría escondido bajo el disfraz de Xolo.

Te recomendamos leer: Arath de la Torre revela que le es fiel a Televis

“La verdad no pude ocultar mi frustración, sé que es un juego, pero me la estaba pasando bien. Salí muy molesto de ahí, pero así es la vida. ¡Gracias por sus muestras de solidaridad, me quedo con sus buenas vibras! XOLO RULES!”, escribió Arath de la Torre, quien de manera inmediata recibió el apoyo de sus fieles fanáticos.

¿Consideras justa la salida de Xolo y Cerbero de '¿Quién es la máscara?' Deja tu respuesta en los comentarios.

Fotografías: Instagram