Arap Bethke de regresó hoy a la TV abierta con La Piloto

Arap Bethke es uno de los actores consentidos de la televisión mexicana, ya sea en telenovelas, películas, series o teleseries, su imagen es sinónimo de calidad en la producción en la que actúa.

En una entrevista exclusiva que realizó con La Verdad, el actor nos comentó que ahora lo podremos ver en la televisión con el regreso de la exitosa teleserie La Piloto, que protagoniza a lado de Livia Brito, cuya primera temporada generó una gran audiencia.

“Estoy muy contento de regresar con este proyecto al igual que todos los que participamos en el y agradecemos ser bien aceptados por el público. De alguna manera estamos tratando de cambiar un poco la televisión abierta al incluir cierta fusión entre el melodrama, y las series de acción. La primera temporada fue un buen ejercicio para la televisión nacional”, señaló el actor.

“El hecho de hacer una segunda temporada habla del cariño que tiene de la gente”, nos comentó ya que hoy regresa a las 21:30 horas a través de la señal de Las Estrellas la historia que generó mucho suspenso con los primeros 80 capítulos.

Arap Bethke aseguró que la acción es un género que le ha encantado, lo ha definido como suyo y mencionó que le gustaría ser un ícono de la cultura nacional “Me gustaría hacer cosas de acción, ser un héroe de acción mexicano, de los que hacen deportes extremos, combate escénico, ya que manejo todo tipo de armas, automóviles. Me ha dado por interpretar este tipo de personajes”, aseguró el carismático actor.

Al preguntarle acerca si Arap Bethke tenía alguna similitud con Jonh Lucio, el protagonista y tipo malo de La Piloto, contestó que no, que es solo trabajo actoral aunque se imprime tan sólo un poco de su personalidad en el personaje.

"Definitivamente puedes meterte en la piel de alguien que no eres y experimentar con cosas que no harías, me gusta crear personajes, esa exploración es la que me ha enriquecido mucho", aseguró el actor quien ha crecido mucho en los últimos años, quien ha interpretado un sin fin de personajes.

Pero... ¿Y que pasa en el set de La Piloto?, le preguntamos al galán de telenovelas del momento Arap Bethke cómo se lleva con sus compañeros de La Piloto y su respuesta sorprendió

"Muy bien siendo, la segunda temporada tenemos mucha más confianza, nos llevamos muy bien hemos hecho un equipo muy padre, en la telenovela se abren las subtramas, por lo que conocemos más a fondo las historias de los personajes, estoy en este momento compartiendo escena mucho tiempo con el personaje de Livia Brito, por lo que la convivencia es amena", aseguró el actor.

El actor también nos habló respecto a su participación en una cuarta temporada de Club de Cuervos en donde regresa con el papel del querido JP Iglesias, el primo perfecto que tanto odia Chava Iglesias... No te pierdas la segunda parte de la entrevista por La Verdad.