Aranza habla sobre el abuso sexual que sufrió por parte de Sergio Andrade

La cantante Aranza habló por primera vez sobre el abuso sexual que sufrió a los 17 años por parte del productor artístico Sergio Andrade.

Aranza recordó el inicio de su relación sentimental con Andrade, la cual, a pesar de nunca haber sido un noviazgo, la ilusionó al grado de que aceptó tener relaciones sexuales con él.

Fue durante el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, del periodista Gustavo Adolfo Infante, donde la cantante de 49 años reconoció que fue abusada sexualmente por Sergio Andrade.

Aranza y Sergio Andrade

La cantante al finalizar su entrevista.

La estrella nacida en Chihuahua explicó que tuvo que pasar por un largo proceso para darse cuenta de que lo que pasó entre ella y el ex de Gloria Trevi fue a base de manipulaciones.

“Yo tenía 17 años, casi 18 y yo no sentí hasta después que tomé terapia que había sido abusada. Yo no sentí que me hubieran manipulado ni nada. Yo me ilusioné con la idea de él porque a él casi no lo veía. Yo sé que te da mil vueltas en la cabeza, pero yo a él casi no lo veía”, expresó.

Detalló que antes de haber estado con Andrade, no había tenido ningún novio y fue con él su primera relación sexual.

“Mi primera vez, a los casi 18 años, con Sergio Andrade, ya estaban avanzados mis 17. No fue una buena experiencia, a ver, yo era virgen. Era una niña que nunca había tenido un novio, nunca había tenido un novio, nunca… Es muy fuerte lo que te estoy diciendo porque yo todos estos años he protegido a mi familia de eso porque cuando mi papá se enteró del escándalo se volvió diabético”.

Decidió guardar silencio

Aranza al lado de su mentor, Armando Manzanero.

Aranza refirió que después de que se destapó el escándalo entre Andrade y Gloria Trevi, prefirió mantener todo en secreto para proteger a sus padres.

“Cualquiera me hubiera dicho ‘es que eres una tonta’, porque ya había salido ‘Mirada de mujer’, ya estaba, ya era famosa, ya podía haber aprovechado eso; sin embargo yo tomé la decisión de no habar sobre el tema porque para mí mi papá y mi mamá son sagrados”.

Aranza concluyó diciendo que gracias a que su papá era policía judicial fue posible que Sergio Andrade no se haya sobrepasado con ella, aunque contó que sí hubo momentos en los que llegó a sentirse humillada por el hombre y por Gloria Trevi. La Verdad Noticias.

