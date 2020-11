¡Arañazos! Ana Claudia Talancón fue AGREDIDA por una mujer en la calle (VIDEO)

¡Brutal golpiza! Ana Claudia Talancón fue AGREDIDA por una mujer en la calle (VIDEO)

Ana Claudia Talancón es una bella actriz de cine mexicano que recientemente ha causado furor en sus redes sociales, pues mediante una entrevista con Omar Chaparro en el programa Tu-Night, ha revelado un lamentable hecho por el que ha pasado.

¿Cómo fue golpeada Ana Claudia Talancón?

Resulta que la actriz mexicana recordó en el programa de Omar Chaparro la vez que fue agredida por una mujer en la calle, por una razón que en su momento ni ella entendía, pues en su menaje, menciona que todo se dio en Los Ángeles, luego de que una señora la golpeara fuertemente, al cuestionarla por su papel en una telenovela que grabó en Brasil; así lo detalló:

Sí, sí tuve una experiencia desagradable aquí en Los Ángeles, venía con un dinerito que tenía para mi vestido, me paré un poquito en un callejón, y una señora se me acercó con un carrito; estaba grabando una telenovela en Brasil donde me llamaba María de Fátima; y de repente me dijo: '¡cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya!', me avienta el puñetazo y me empieza a arañar toda, llegó la policía y la agarraron.

Pero eso no es todo, pues la actriz protagonista de El crimen del padre Amaro, también habló de su amor por la escultura, arte que ha ido perfeccionando durante la crisis sanitaria, al realizar algunos trabajos donde ella misma es la modelo.

Hay que recordar que Ana Claudia Talancón es una de las actrices mexicanas que se ha caracterizado por su trayectoria artística y sin duda por su carisma, pero suele ser una de las artistas que se mantiene lejos de las redes sociales, pero hace unas semanas sorprendió a sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR: Oscars 2020: Ana Claudia Talancón de Cancún, orgullosa nominada

Cabe destacar que por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió una fotografía en la que se le puede ver acostada en su cama, con una sonrisa y acompañado de un mensaje muy emotivo para sus seguidores.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.