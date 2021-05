Aracely Arámbula y Miguel Gallego Arámbula ¿Cómo es la relación entre ambos?

Como es bien sabido, Aracely Arámbula es mamá de dos hijos de Luis Miguel, el pequeño Miguel y Dani, quienes a lo largo de su vida han tenido que experimentar el crecer sin su papá, y pasando todo el tiempo con su madre, que ha sido un ejemplo para ellos.

Sin embargo, ella no ha descuidado su carrera artística durante estos años, por lo que sus pequeños saben que su mamá ha estado trabajando arduamente, y aunque ella les ha platicado en varias ocasiones a que se dedica, la realidad es que los pequeños no habìan dimensionado la magnitud de la fama de su madre.

Por ello en La Verdad Noticias te platicamos de uno de los momentos más épicos en la vida de Aracely Arámbula y Miguel Gallego Arámbula, que fue cuando el pequeño descubrió que podía escuchar a su mamá en Alexa.

Miguel descubre que su mamá es famosa

Aracely Arámbula tiene gran relación con sus hijos

El joven hijo de Luis Miguel tuvo una reacción muy peculiar al descubrir que su mamá es una cantante y actriz famosa.

Si bien la ex del cantante llamado “Sol de México” nunca les ha ocultado a sus hijos cuál es su profesión, suele ser un tema del que no les platica mucho, sin embargo, parece que sus hijos no esperaban tal magnitud de fama.

Todo fue cuando estaban utilizando el Echo Dot de Amazon, mejor conocido como “Alexa”, a quien le estaban pidiendo música, y de pronto Miguel dijo que estaría muy padre que hubiera una canción de su mamá.

A lo que la “chule” le dijo que si estaban e hicieron el intento de poner “Sexy” de Aracely Arámbula.

“Bueno, no sabes la emoción que me dio a mí así que viste, Miguel, viste?, mira mi canción’ pero me daba emoción la carita que puso él y que él se emocionara porque yo salía ahí. Como niña chiquita estaba yo”, dijo la actriz en un Instagram Live.

El parecido entre Aracely Arámbula y Miguel Gallego Arámbula

¿A quién se parece más el hijo de Luis Miguel?

Si bien, es inevitable pensar que hay genes de Luis Miguel en sus hijos, pues también tienen un ligero parecido, es notorio que heredó las facciones de la actriz, desde los ojos, y hasta la sonrisa.

Aunque hay pocas imágenes de sus hijos publicadas en las redes sociales de Aracely Arámbula, porque la actriz de La Doña protege su imagen, en las que están disponibles se ve el gran parecido entre ambos, aunque no deja de tener los genes “Gallego”.

