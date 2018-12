Aracely Arámbula ventilará los secretos más obscuros de Luis Miguel

Desde siempre la vida de Luis Miguel ha sido conversación que genera polémica, y ese sigue siendo el caso actual, y más aún, desde que abrió parte de su historia a la vida pública, sin embargo, falta un capítulo importante por contar…la de su relación con la madre de sus hijos: Aracely Arámbula.

La actriz constantemente se ha mostrado renuente a hablar de lo que fue su relación con el cantante, pero ahora parece que se armó de valor pues confesó que pronto se atreverá a hablar sobre la relación que sostuvo con ‘El Sol’.

Todo sucedió durante un evento relacionado al festejo de la Virgen de Guadalupe, donde la artista al ser nuevamente cuestionada sobre el tema, contestó:

"No quiero hablar absolutamente nada de eso, porque me reservó los comentarios, tendría muchas cosas qué decir, pero no es el momento".