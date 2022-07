Aracely Arámbula: sus hijos se harán figura pública cuando ellos lo decidan

La bella actriz Aracely Arámbula no ha hecho muchas publicaciones públicas de sus hijos que tuvo con el famoso cantante Luis Miguel. Aunque en el pasado, cuando eran más pequeños se vieron una gran variedad de fotografías de ellos cuando eran niños, esto no se ha repetido.

Como te contamos en La Verdad Noticias, actualmente no se ha visto directamente el rostro de los hijos de los famosos en las redes sociales de Aracely, por lo que no se sabe si el mayor, llamado Miguel, continúa con el enorme parecido que mostraba de pequeño con ‘El Sol’.

Actualmente, tiene 15 años, mientras que el menor de 13 años llamado Daniel, afirman que es más parecido a su mamá, pero los genes del cantante también están presentes porque parece tener una excelente voz.

Aracely Arámbula promete que si se darán a conocer

Aracely Arámbula compartió solo la pastel del cumpleaños de su hijo.

Aracely Arámbula reveló que no se trata de una decisión de ella que sus hijos se hagan famosos, pues les ha preguntado en varias ocasiones si quisieran hacer una aparición pública en la actualidad y ambos adolescentes contnúan negándose.

Ante está situación, ella promete que si se darán a conocer pero cuando ellos crean que sea el momento. También asegura que no está negada a que se vuelvan figura pública y no se trata de que no les dé permiso, simplemente está respetando su decisión. Algo que es totalemente válido, además que todavía son menores de edad.

Ella continúa con su carrera profesional con toda libertad y lo comparte en sus redes. Aprovechamos para contarte de su nuevo papel en La Madrastra en La Verdad Noticias.

¿Qué pasó con Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Así lucía Aracely Arámbula al iniciar con Luis Miguel.

Una de las relaciones de Luis Miguel que parecía que sería duradera fue la que tuvo con la famosa actriz Aracely Arámbula. Sobre todo cuando anunciaron que serían padres en 2007 cuando ella quedó embarazada de su primer hijo y después anunció su segundo embarazo.

Pero esta felicidad no duraría porque el cantane no quería que la actriz regresará a su carrera artística. Así, en 2009 sorprendieron al público al anunciar su divorcio que a pesar de que nunca dieron el motivo, podría ser problema que tuvo la pareja por los celos que tenía el cantante.

