Aracely Arámbula sorprende a sus fans con un encantador look

En La Verdad Noticias te compartimos que Aracely Arámbula celebró sus 46 años de edad hace unos días, y la famosa aún sigue con la celebración de su cumpleaños, razón por la cual compartió un adorable video para expresar su agradecimiento a sus fans.

La ex del cantante Luis Miguel siempre ha estado muy atenta con sus fieles seguidores, quienes han apoyado su carrera desde que comenzó a participar en varias telenovelas de Televisa, pero el proyecto favorito ha sido la serie "La Doña", donde ha presumido un estilo atrevido.

No hay que negar que a lo largo de su carrera artística, la actriz mexicana Aracely Arámbula ha derrochado elegancia al compartir diferentes looks, y es por ello que recurrió a su perfil social para sorprender a sus seguidores y lo hizo con un atuendo llamativo.

Aracely Arámbula y su coqueto look

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ex de "El Sol de México" compartió con sus fans a quienes llama "Ara familia" y les confesó que les tenía una sorpresa por todo el cariño que le han brindado, además por las emotivas felicitaciones de cumpleaños.

La famosa les confesó a sus seguidores que por ser el "Día del fan" les tenía un regalo especial, pues las cuentas sociales que tengan más seguidores tendrán la oportunidad de disfrutar de contenido exclusivo, entre otras sorpresas.

Aunque, sus fieles admiradores se percataron de lo hermosa que lucía con un coqueto vestido en color rojo, además algo que llamó también la atención fue el largo de su cabello rubio, pues su estilo ha cautivado a las chicas.

No cabe duda que la ex de Luis Miguel es una mujer muy guapa a sus 46 años de edad, pues no hay quien se resista a enviar mensajes halagadores a Aracely Arámbula, quien ha sido una de las artistas más seguidas de las redes sociales.

