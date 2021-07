Aracely Arámbula se niega a recibir la vacuna contra COVID-19 por esta razón

Además afirmar no tener la edad, Aracely Arámbula afirma estar cuidando su sistema inmunológico y por ello ni ella ni sus hijos acudirán a recibir la vacuna contra COVID-19 pese a que las autoridades han resaltado la importancia de recibir las respectivas dosis que protegen al cuerpo de contraer el virus SARS-CoV-2.

La mamá de los hijos menores de Luis Miguel se suma a la lista de figuras del espectáculo que se niegan a vacunarse, desatando opiniones encontradas en redes sociales, ya que muchos médicos especializados han revelado que la aplicación del fármaco en toda la población es vital para ganar la lucha contra la crisis sanitaria.

En dicha lista se encuentra Paty Navidad que insiste en que el COVID-19 es parte del ‘Nuevo Orden Mundial’ y por ello nunca se vacunará. Estos podrían ser los pasos que ‘la chule’ podría estar siguiendo.

La actriz se niega a recibir las dosis por prevención

Durante su estancia en Acapulco, Aracely fue cuestionada sobre su sentir ante la pandemia y ante la aplicación de las vacunas contra el nuevo coronavirus, y fue entonces que reveló que no se ha vacunado.

“No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo”.