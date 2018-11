Aracely Arámbula se niega a figurar en la serie de Luis Miguel

La actriz Aracely Arámbula, quien fue esposa del Sol ha comentado que lo que vivió con el cantante fue una historia hermosa, una verdadera historia de amor que hasta el día de hoy prefiere no contarla y menos para la serie de Luis Miguel.

La ex esposa del sol ha declarado también que la producción de la serie de Netflix no se ha acercado a ella por lo que le parece complicado que en la serie se retome la verdadera historia del amor que vivió con Luis Miguel, la cual comenzó en 2005 para terminar 5 años después.

“Yo preferiría que no saliera nada. Él puede sacar todo lo que quiera antes de conocernos y de mis hijos. Por supuesto que mi nombre no puede salir ahí. Ninguna persona de su oficina se ha acercado a preguntarme, yo estoy ajena a eso, no me interesa tampoco”

Arámbula agregó que no quisiera que saliera lo de sus hijos, que aunque son parte de su historia hay cosas que se tienen que respetar, pues ella también es una artista, entonces tiene que tener una autorización, por lo que deja muy en claro que no se niega del todo a que se retome su historia con el sol, siempre y cuando se contará tal y como es.

“Es una historia tan hermosa que no me gustaría que la tocaran para que no la hicieran mal. […] Si a mí su gente me hablara y me explicara y me dijera y veo la historia que me gusta y es parecida a la realidad pues con mucho gusto, no quiere decir que no pero ellos como que no se han acercado. Ojalá no salga nuestra historia”