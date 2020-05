Aracely Arámbula reveló un secreto sobre su romance con Luis Miguel

La actriz mexicana Aracely Arámbula, confesó a un programa de televisión que atravesó por un momento complicado en su vida cuando tenía un romance con Luis Miguel; la famosa estaba intentando quedar embarazada de su primer hijo.

La ex del “Sol de México” concedió una entrevista al matutino “Hoy” de Televisa, para hablar sobre algunas situaciones que vivió al lado del intérprete de “ La Incondicional”. Los famosos tenían la ilusión de ser padres.

Aracely Arámbula estuvo intentando por un año poder quedar embarazada de su primogénito, quien hoy en día su físico es todo un misterio, aunque hace unos días filtraron en las redes sociales una imagen del pequeño.

Aracely Arámbula y su primer embarazo

En el programa de Televisa la famosa explicó que estuvo muy emocionada cuando por fin la prueba de embaraza dio positivo, lo que la llenó de emoción al enterarse que sería madre por primera vez y que su felicidad la compartiría con el “Sol de México”.

“Es una emoción tan grande el ver que uno pueda crear esa vida”.

Durante la entrevista comentó que fue una experiencia inolvidable saber que un nuevo ser estaría creciendo, pues esperaba con ansias poder convertirse en madre luego de haber tenido un sólido romance con el cantante.

Tras darle la bienvenida a su primogénito, tiempo después la famosa volvió a quedar embarazada de su segundo hijo. Desde ese momento disfrutaba posar en las portadas de revistas acompañada de sus pequeños y del artista, pero toda esa magia se esfumó y hasta el día de hoy no tienen una relación cercana.

La difícil separación con Luis Miguel

El romance del famoso parecía un cuento de hadas, aunque luego de algún tiempo juntos, decidieron separarse para el año de 2011. En ese año la actriz presentó una demanda al cantante para exigir la manutención para sus dos hijos, así lo dio a conocer el Universal.

La ruptura entre la actriz y Luis Miguel fue un momento muy lamentable para los fans de Arámbula, quien lucía muy enamorada y feliz de haber formado una familia con el artista, aunque tuvo que tomar una decisión difícil.

¿Por qué Aracely Arámbula se separó?

El motivo de la separación del cantante y la famosa surgió por los fuertes rumores que comenzaron a hacerse presentes en programas de televisión y revistas con respeto a las infidelidades de Luis Miguel, quien era vinculado de tener varias aventuras con hermosas mujeres, incluso la actriz argumentó que él no quería pasar tiempo con sus dos hijos.

En su momento la famosa expresó en diversos programas de televisión que solo quiere que sus pequeños puedan convivir con su papá, ya que el tiempo no regresa y se está perdiendo de inolvidables momentos de Miguel y Daniel Gallego.

A pesar de la polémica, el cantante lanzó para para el mes de abril de 2018 la exitosa serie de su vida, donde dieron a conocer los romances que tuvo en el pasado, así como la relación que tenía con sus padres. Aunque para la segunda temporada habían mencionado que el noviazgo con Arámbula aparecería, pero ella aseguró que no.

Incluso la actriz Aracely Arámbula estuvo al tanto de aquella situación, ella no quería que su vida privada esté en el proyecto de su ex pareja, pues expresó en una entrevista que estaba muy tranquila porque su historia de amor con el "Sol de México" no estaría en televisión.

Actualmente Luis Miguel está enfocado en su nueva conquista con la joven modelo Mollie Gould; ambos han sido captados por los paparazzis en varias ocasiones en situaciones muy románticas.

Foto: Instagram.