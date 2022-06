Aracely Arámbula revela que está soltera y se sincera sobre su vida amorosa

Aracely Arámbula habla como nunca antes de su vida amorosa.

Aracely Arámbula confirma que nuevamente está soltera, luego de que hace unos meses confirmará que estaba “muy enamorada” y revela la razón por la cual no está interesada en iniciar una relación, afirmando que no cualquiera le aguanta el ritmo.

La actriz quién en La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que regresa a las telenovelas como “La Madrastra” se sinceró sobre su situación sentimental, asegurando que se encuentra muy feliz.

“Sí, mira, mucho amor aquí con mis perrunos. Ando muy ocupada, yo creo que una pareja no me aguantaría el ritmo, porque la verdad estoy multitask, en mil cosas, entonces por ahorita no, dándonos tiempo para todo y para la música también”, explicó la famosa.

¿Aracely Arámbula y Andrés Palacios en romance?

Aracely Arámbula y Andrés Palacios protagonizarán "La Madrastra"

La actriz se sinceró con la prensa y reveló que está preparada para los rumores que se generarán, entornó a un romance con su compañero el actor Andrés Palacios.

“Van a empezar a decir que somos novios a escondidas, en privado, no en privado. Van a empezar a decir esas cosas, pero lo único real es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho”.

Además la actriz aseguró que es un placer trabajar con alguien con quién ya tiene ese “feeling” de querer trabajar antes juntos, “de conocernos y de pasar muchas cosas lindas”, aseguró.

Aracely Arámbula edad

La actriz revela sus secretos de belleza.

La actriz Aracely Arámbula actualmente tiene 41 años y sigue siendo considerada como una de las figuras más guapas en el mundo del espectáculo en México.

Sin embargo recientemente habló de los “arreglitos” que se ha realizado en el rostro y confesó algunos de sus secretos de belleza.

“Yo sí les puedo decir: a través de mi hermano, el doctor Leo Arámbula, que es el que me hace todos los plasmas y todos mis faciales. Lo que a mí me encanta es hacerme mi hidrofacial, el plasma facial, que es de los que más disfruto”.

Recordemos que después de su relación con Luis Miguel, la actriz Aracely Arámbula ha sido muy reservada sobre sus romances y mantiene su vida personal en privado.

