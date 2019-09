Aracely Arámbula presume sus encantos en CANDENTE bikini rojo (FOTO)

Aracely Arámbula, esta bella y sensual actriz ha dado mucho de que hablar durante las ultimas semanas, pues el pasado 15 de septiembre causó furor al desearle felices fiestas a sus compatriotas con una ardiente foto en traje de baño.

No es la primera vez que Aracely Arámbula hace algo así y en cada ocasión causa un gran impacto en redes sociales, donde sus fans quedas completamente encantados con su impresionante y sensual figura.

Hace unos días causó revuelo al revelar que terminó su contrato de exclusividad con Telemundo y ya busca otras opciones para nuevos proyectos, causando una gran preocupación en sus fans, misma que desapareció con su nueva foto.

Usó sus encantos para hacer a sus fans olvidarse de su retiro

Durante horas todos sus seguidores estuvieron preguntándose si este era el fin de la carrera de la famosa actriz en la cadena televisiva, donde es la protagonista de la exitosa serie ‘La doña’ a la cual se integró recientemente el actor David Zepeda.

Aunque su renuncia no es oficial, no veremos a Aracely Arámbula en el canal por mucho tiempo, al menos hasta que ‘La doña’ lance una nueva temporada, por lo que la sensual actriz le dio un regalo a sus fans para que no la extrañen tanto.

Una gran mujer

Esta fue la corta frase que se pudo ver en las stories de Aracely Arámbula, donde compartió varios posts de sus fanáticos, siendo uno de estos una candente serie de fotografías en collage donde se le puede ver presumiendo su sexy figura en un bikini rojo.

Como es de costumbre, Aracely Arámbula posó de una manera que sus atributos resalten lo más que se pueda, pues se tomó una de espaldas para remarcar su retaguardia y dos de frente presumiendo sus atributos delanteros y su trabajado abdomen.

