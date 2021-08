Aracely Arámbula posa en una alberca junto a hombre, ¿está estrenando galán?

Luego de que la propia Aracely Arámbula revelara que su corazón está estrenando un nuevo amor, la "ex de Luis Miguel" hoy sorprende a todos al reaparecer desde una alberca junto a un misterioso hombre.

Desde una alberca, la hermosa Aracely reaparece en una reciente fotografía en la que es capturada junto a un hombre que porta sombrero negro y gafas. Según informa el portal de espectáculos Show.News.

En las imágenes la actriz mexicana luce un atuendo de playa completo en color negro y unas líneas rosas con un cruzado al frente, y tal como su compañero también portó un sombrero para cubrir un poco su rostro del sol.

Aracely compartió la foto con sus fans

La ex pareja de Luis Miguel, que está por estrenar la puesta de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***?", compartió el momento con todos los suscriptores que conforman su gran "ArAfamilia".

#viernes Vierneeeesssssss y mi #ArAfamilia y mi Uriel bello lo sabe ......#feliz #findesemana que tengan toda la #energiapositiva y toda la SALUD muchos #besos mi #ArAfamilia hermosa #Blessings #LosAmo @urielsantanafoto, escribió la originaria de Chihuahua.

Fue precisamente junto a uno de sus fotografos estrella con quien la "actriz de televisión" se lució frente a la cámara mientras los dos disfrutaban de la alberca en medio de una de las sesiones de la intérprete de Altagracia Sandoval Ramos en "El señor de los Cielos”.

¿Quién es la pareja de Aracely Arámbula?

Aracely se ha vuelto más popular desde su incursión en las series de Telemundo.

En un encuentro con la prensa en Acapulco con motivo del lanzamiento del programa Youtube Do It, la actriz de "La Doña" compartió que su pareja actual no pertenece al medio del espectáculo, y que por motivos de trabajo tuvo que viajar.

“Mi corazón se acaba de ir de Acapulco, justo. Ya no lo alcanzaron, qué bueno que no vino porque yo no sabía que iba a estar lleno de cámaras”, comentó Aracely Arámbula en una entrevista el pasado mes de julio.

