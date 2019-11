Aracely Arámbula olvida a Luis Miguel y presenta a ¡Su nuevo novio!

Aracely Arámbula se ha posicionado como una de las mujeres más sensuales, pues la bella actriz, también conocida como ‘La doña’ por su papel en la serie de Telemundo con el mismo nombre, ha enamorado a miles de espectadores.

En mas de una ocasión Aracely Arámbula ha deslumbrado con su imponente belleza y envidiable físico, haciendo que incluso algunos alabaran a Luis Miguel por el simple hecho de haber estado con ella.

Ahora la sexy actriz vuelve a estar en boca de todos, ya que sorprendió y decepcionó con su nueva declaración, pues dejó en claro que ya tiene nuevo galán, lo que ha activado las alarmas de todas las plataformas.

La doña ya tiene novio

Como podemos recordar, Aracely Arámbula se ha mantenido soltera desde el año 2013, convirtiéndose en una de las solteras más codiciadas del mundo del espectáculo.

Aparentemente todas las ilusiones de sus pretendientes por lograr tener algo con ella se esfumaron después de que fue la misma Aracely Arámbula quien dio la noticia de que ya tiene una nueva pareja.

"Él no es público, pero todo muy bien. Es que ustedes no se tienen que enterar para que haya pareja. O sea, muchas veces hay amor y no tienen por qué saberlo".

Esta fue parte de la declaración que Aracely Arámbula dio, asegurando que su nuevo galán no es una celebridad, aunque prefiere mantener su relación en privado, pues incluso dijo que el hecho de que la vean sola no significa que no tenga pareja.

Tras esta confesión, cientos de paparazzis no le quieren quitar el ojo de encima para averiguar quien es el misterioso hombre que logró conquistar a la bella actriz mexicana, y probablemente nos enteremos en las próximas semanas.

Por el momento Aracely Arámbula no ha hecho más comentarios acerca de su relación, que aunque ya está confirmada, no se sabe la identidad del hombre, que ya ha despertado la envidia de cientos de sus pretendientes.

