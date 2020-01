Aracely Arámbula no estará en Luis Miguel: La Serie ¡Y eso la alegró!

Aracely Arámbula, es la flamante ex- esposa del “Sol de México”, Luis Miguel; aunque tiene una carrera actoral de hace varios años su vida privada antes y después de su divorcio con el cantante siempre ha llamado la atención.

Aracely Arámbula y Luis Miguel iniciaron su romance en 2005

15 años después de que iniciará su romance con Luis Miguel, el compartir dos hijos con él hace que Aracely Arámbula sea una parte importante de la vida del intérprete de “Que seas feliz”, y que sea imposible perder el contacto.

Es por eso que muchos se preguntan si estará incluida en la serie biográfica que Netflix produce sobre su ex- marido, Luis Miguel, la cual se prepará para el estreno de su segunda temporada.

Aracely Arámbula en Luis Miguel: La Serie

Aunque muchos deseaban ver a la despampanante, Aracely Arámbula en la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, la actriz desmintió los rumores.

Pese a que esta segunda entrega presentará a un Luis Miguel adulto, aún faltan unos años antes de llegar a la etapa en la que conoce y contrae matrimonio con Aracely Arámbula.

Sin embargo, la estrella de “La Doña”, está feliz por no haber sido incluida en esta segunda temporada.

“En esta temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío [...] Les deseo mucho éxito”, afirmó Aracely Arámbula en una entrevista durante la primera edición del Cana Dorada Film Festival.

La relación con Luis Miguel

Luis Miguel siempre se ha caracterizado por mantener en privado todos los detalles sobre su vida personal lejos de las cámaras; regla que ha roto por primera vez para dar paso a la producción de Luis Miguel: La Serie.

Por ello, es probable que en las próximas temporadas veamos cómo se dio el romance con Aracely Arámbula, madre de sus dos hijos, Miguel y Daniel.

La pareja se separó en 2009.

