Aracely Arámbula manda indirecta a Luis Miguel: “Ni me faltaste, ni me doliste”

Pese a que la relación de Aracely Arámbula y Luis Miguel terminó hace mucho, lo cierto es que los famosos siguen dando de qué hablar pues durante su corta relación procrearon a sus hijos Miguel y Daniel. En esta ocasión fue ‘La Chule’ quien consternó en redes sociales al enviar una fuerte indirecta con ¿dedicatoria a ‘El Sol?

La actriz de 46 años de edad se ha convertido en toda una influencer, pues tan solo en su cuenta de Instagram suma más de 5.9 millones de seguidores, pero en donde realmente está conquistando es en TikTok en donde comparte con frecuencia divertidos videos.

Y fue precisamente a través de su cuenta oficial de de TikTok que la famosa sorprendió a sus seguidores al enviar una fuerte indirecta para quien parece ser un ex amor y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Resulta que ‘La Chule’ compartió recientemente un video en dicha plataforma en donde cantó parte de su tema “Malas Noticias”, por lo que usuarios de redes sociales aseguraron que se trató de una indirecta para el cantante y padre de sus dos hijos.

“Ni me faltaste, ni me doliste ni me morí”, se escucha en el video compartido por Arámbula-