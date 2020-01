Aracely Arámbula manda fuerte mensaje a Luis Miguel.

Aracely Arámbula ha desatado una nueva polémica que tiene que ver con la relación que mantiene en la actualidad con el famoso cantante Luis Miguel, quien fuera su pareja sentimental por cuatro años y de donde surgieron sus dos hijos Daniel y Miguel, quienes ahora son unos adolescentes.

En 2005 ambos famosos presumían ante los medios de comunicación que mantenían un tórrido y sólido romance, pero tiempo después comenzaron a surgir los rumores de que las cosas entre Aracely Arámbula y Luis Miguel no se encontraban bien pues las diferencias entre los dos eran cada vez más difíciles de arreglar.

Desafortunadamente, la actriz mexicana se separó oficialmente del cantante en 2009 y continuó su vida laboral en Televisa e incluso fue relacionada sentimentalmente con el actor Sebastián Rulli pero las cosas no funcionaron; tiempo después se anunció que Aracely Arámbula formaría parte de la cadena Telemundo donde actualmente se encuentra trabajando.

La separación de Luis Miguel y Aracely Arámbula estuvo envuelta entre varias polémicas y rumores que aseguraban que la pareja no había terminado en buenas condiciones pero en recientes fechas la actriz ha querido revelar a detalle todo lo que sucede en la actualidad con relación al cantante.

Asimismo, se rumora que ambas celebridades se encontraban en medio de una batalla legal donde Aracely Arámbula le exigía a Luis Miguel que les pasará dinero para ver por la manutención de Daniel y Miguel, lo cual ella negó asegurando que no necesita del cantante para poder criar a sus dos hijos pero sí aprovechó para mandarle un contundente mensaje.

“El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, con ellos” declaró Aracely Arámbula.