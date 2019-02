Aracely Arámbula manda advertencia a Luis Miguel (VÍDEO)

Bien dicen que “no se puede tener todo en la vida” y recientemente esto se ha demostrado con las declaraciones de Aracely Arámbula con respecto al exitoso proyecto televisivo de quien fuera su pareja, Luis Miguel, pues ha mando una advertencia en caso de que “El Sol” pretenda ventilar el nombre de la ojiverde en su bioserie.

“La Chule” como la mayoría conoce a Aracely Arámbula, ha sido muy clara y contundente con respecto al tema de si se ventila o no su nombre y vida privada en el melodrama de Netflix, “Luis Miguel, la serie.

“Ya están listos mis abogados, no vamos a salir en esa serie, no está autorizado mi nombre y mucho menos el de mis hijos, y no quiero que su tranquilidad esté expuesta y los perturben porque no hay necesidad, el señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida, y una vida que de la cual a él no le gusta hablar, a mí no me interesa salir ni mucho menos a mis hijos, yo tengo una carrera, que saquen antes de conocerme, será un éxito”, afirmó la bella actriz y madre de los hijos de Micky.