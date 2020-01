Aracely Arámbula lució sus DESBORDANTE S encantos ¡Casi se le escapan!

La actriz Aracely Arámbula es una de las celebridades más populares y sensuales del momento, pues recientemente estuvo en boca de todos debido a que muy pronto regresará con su papel como ‘La doña’ en la nueva temporada por la cadena Telemundo.

Hay que resaltar que la sensual Aracely Arámbula ha sabido cómo mantener a sus seguidores pendientes de todos y cada uno de sus movimientos, pues durante varias semanas ha estado compartiendo ardientes fotografías donde presume su ardiente figura y a la vez promocionando su nueva faceta en “La Doña”.

Es por eso que recientemente Aracely Arámbula ha decidido pararle el corazón y algo más a sus fans, al presumir su escultural cuerpo en un ajustadísimo vestido en un reconocido evento de cine en el que se robó todas las miradas.

Aracely Arámbula lució sus DESBORDANTE S encantos ¡Casi se le escapan!

Araceli Arámbula en la alfombra roja

Tal parece que en esta ocasión la atractiva actriz Araceli Arámbula por poco enseña demás en un evento al que asistió, ya que por medio de una foto subida a su cuenta de Instagram “La Chule” posó en una selfie donde se le podía ver con un tremendo escote que fue agradecido por miles de internautas que se encontraron con la imagen.

A juzgar por lo que se ve en la imagen, Arámbula asistió al Festival de Cine Cana Dorada, donde dice que fue galardonada: “Fue hermoso recibir el reconocimiento la noche de ayer, un bellísimo premio en mi carrera. Gracias a ustedes por su amor y su apoyo constante siempre en mi corazón”.

No hace mucho Aracely Arámbula se dijo estar tranquila porque no aparece en la segunda temporada de la serie biográfica de Luis Miguel, cuyos primeros "teasers" ya salieron en redes sociales: "En esta temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito".

TE PUEDE INTERESAR:

Por último, la bella actriz Aracely Arámbula también contestó si estaría de acuerdo en que saliera su imagen, a lo que dejó muy en claro que por el momento prefiere que no sea así: "No se puede, en este momento no se puede".

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana