Aracely Arámbula luce arriesgado atuendo para recibir la primavera

A sus 46 años de edad, la actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula cautivó a sus millones de seguidores y en La Verdad Noticias te compartimos la fotografía que compartió a través de sus perfil social, pues debido a la imagen ha recibido halagadores mensajes de los fans.

Y es que, diversas famosas del medio del espectáculo han estado muy emocionadas con la llegada de la primavera y es por esa misma razón que no han perdido la ocasión para darle la bienvenida a la estación del año, y la ex de Luis Miguel derritió las redes con un coqueto atuendo.

A través de su perfil social, la actriz mexicana Aracely Arámbula, dejó con la boca abierta a más de uno al lucir su bella figura, no hay que negar que la celebridad de Internet posee un cuerpo de infarto, pues ha demostrado que a su edad es una mujer muy atractiva.

Aracely Arámbula le da la bienvenida a la primavera

La actriz originaria de Chihuahua, deleitó la pupila de sus admiradores con una encantadora fotografía que compartió en su cuenta oficial de Instagram. En aquella imagen aparece modelando un coqueto bikini de hilos que combinó con una salida de baño.

Aracely Arámbula deleita a sus fans de Instagram

"Eres espectacular que siempre seas feliz". Comentó un fan.

En la publicación expresó: "Llegó la primavera recordando el mar que me llena de alegría y me recarga de energía positiva". Mencionó la ex del cantante Luis Miguel, además comentó a sus fans que les desea que sus vidas estén llenos de colores y que la primavera traiga mejores momentos.

Tras la fotografía que subió a su perfil social, la "Chule" recibió varios piropos de sus seguidores, los usuarios han coincidido que la actriz de "La Doña" es una mujer admirable, a sus 46 años luce un cuerpazo envidiable, siendo la inspiración de sus admiradoras.

Debido a los halagadores comentarios, Aracely Arámbula agradeció las muestras de cariño que le han enviado, ya que la famosa ha estado muy al pendiente de sus fans de Instagram, pues disfruta compartir las actividades que hace, así como sus fotos más picaronas.

¿Te gustó el look de la ex de Luis Miguel? Déjanos tus comentarios.

