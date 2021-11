Aracely Arámbula le llamó a Arturo Carmona tras revelar detalles de su ex amorío

Aracely Arámbula reveló que le llamó por teléfono a su ex pareja, Arturo Carmona, después de que se publicó una polémica entrevista donde el actor dió detalles de su ex amorío con la famosa.

En la entrevista, Carmona habló de cuando fue novio de Arámbula y que siempre sintió que ella lo ocultaba públicamente a pesar de que en varios momentos fue como un papá para Miguel y Daniel, los hijos que la actriz tuvo con Luis Miguel.

Como te informamos en La Verdad Noticias, el romance entre Arturo Carmona y Aracely Arámbula ocurrió en el 2011, aunque no se sabe cuándo terminó la relación, el ex futbolista ha dicho que sí tenía planes a futuro con la estrella de telenovelas, ya que el noviazgo fue muy formal.

Así fue como Aracely supo que Arturo Carmona dió detalles de su pasado juntos

Durante una entrevista exclusiva para el programa “Hoy Día”, Aracely dijo que se enteró de las fuertes declaraciones que hizo Arturo en una situación “muy chistosa”, ya que uno de sus amigos le mostró el video de la entrevista, y rápidamente se comunicó con el actor para hablar sobre ello:

“Me dio mucha risa y le escribí y luego me dijo '¡Ay, ay discúlpame!'. Es un divino, la verdad es que somos muy buenos amigos, hay mucho cariño de por medio, entonces yo creo que a veces depende del mood en el que estés, puedes hablar y decir cosas (que no deberías decir). Entonces no juzgo, ni critico, ni nada”, explicó “La Chule”.

Aracely Arámbula también aseveró que Carmona siempre tuvo una buena relación con sus hijos y el resto de su familia: “Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, que siempre se portó increíble con mis hijos, con mis papás, conmigo, con mi hermano. Lo quiero mucho y, la verdad, es que no quiero hacer leña de eso”.

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre Aracely Arámbula?

Aracely y Arturo comenzar su romance cuando trabajaron juntos en la obra de teatro "Perfume de Gardenia"/Foto: Las Estrellas

La controversia se generó después de que Carmona confesó hace unos días en una entrevista con Fernando Lozano en Youtube, que él siempre sintió que Aracely ocultaba su relación, y que se empeñaba en que el padre de sus hijos (Luis Miguel) conviviera con los niños, pero que ella tenía que estar presente.

Además, Arturo Carmona reveló que el vínculo con Miguel y Daniel Gallego fue tan bueno que sintió que fue como un padre para ellos ante la ausencia de su verdadero papá.

No obstante, el ex futbolista y Aracely Arámbula lograron tener una amistad tras su ruptura, e incluso ella se siente arrepentida de lo que ocurrió con su relación amorosa.

