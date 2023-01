Aracely Arambula le envía fuerte indirecta a Luis Miguel ayudada de Shakira

Desde hace días una de las canciones más escuchadas del mundo es BZRP Music Sessions 53, con el que Shakira se ha empoderado y de paso ha lanzado varias indirectas a su ex, Gerard Piqué, por lo que muchas famosas se han sentido identificadas y han comenzado a compartirlas una de ellas ha sido Aracelly Arámbula.

Y es que es bien sabido en el mundo del entretenimiento que las cosas con Luis Miguel no acabaron bien, por lo que la famosa incluso lo demandó para que le pasara dinero para sus hijos Daniel y Miguel, por lo que ahora no ha querido guardarse nada y ha compartido un video en redes sociales que lo deja claro.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, La Chule no ha sido la única que usado a la nueva canción de Shakira a manera de reclamo, pues lo mismo habría hecho Claudia Martín, ex de Andrés Tovar, para mandarle un mensajito a él y a Maite Perroni.

Aracely Arámbula manda indirecta a Luis Miguel

Fue en su cuenta oficial de TikTok donde La Chule aprovechó para compartir cómo interpretaba la canción de Shakira en un video en el que canta "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Esto bastó para sus miles de seguidores comenzaran a especular sobre si la actriz quiso mandarle un mensaje a su ex, Luis Miguel con quien ha enfrentado problemas últimamente después de que ella lo demandara por no pasar pensión alimenticia.

¿Por qué terminaron Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Aunque nunca se contó una versión "oficial" se dice que la pareja terminó muy mal después de que Luis Miguel pidiera a Aracely que se dedicara únicamente a ser ama de casa y criar a sus dos hijos, hecho a lo que ella se rehúso pues quería continuar con su carrera artística, lo que habría causado la ruptura.

Sin embargo, hay otra versión que asegura que El sol le fue infiel y por eso se terminó la relación, sea como fuera, hoy en día ella disfruta de sus hijos y su éxito como artista, mientras que los rumores apuntan a que él se encuentra ahora muy enamorado de Paloma Cuevas a la que supuestamente ya le habría pedido matrimonio.

